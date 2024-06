L'ex calciatore Riccardo Montolivo festeggia 10 anni di nozze con la moglie Cristina De Pin: grande festa sul Lago Maggiore, le foto

L’ex capitano del Milan 39enne e la 43enne celebrano nel Castello della Rocca Borromea di Angera

Accanto a loro i due amatissimi figli Miriam e Mathias, 8 e 5 anni, i parenti e gli amici più cari

Questo anniversario era di quelli importanti, che debbono rimanere indelebili nella memoria. L'ex calciatore Riccardo Montolivo festeggia 10 anni di nozze con la moglie Cristina De Pin. Per lui grande festa sul Lago Maggiore. L’ex capitano del Milan 39enne, ora opinionista Dazn, e la 43enne celebrano nel Castello della Rocca Borromea di Angera, la stessa location del sì. Per la coppia una cerimonia emozionante davanti ai parenti e gli amici più cari: accanto a loro ci sono pure, ovviamente, i due amatissimi figli, Mariam e Mathias, 8 e 5 anni.

L'ex calciatore Riccardo Montolivo festeggia 10 anni di nozze con la moglie Cristina De Pin: grande festa sul Lago Maggiore (Foto: Diego Taroni)

Evento indimenticabile, curato sin nei minimi dettagli, da Andrea Mereghetti di DreamsTeam Event. Le decorazioni floreali, firmate Rattiflora, rendono ancor più ricca e sofisticata la location. Il party esclusivo vede la presenza di 100 selezionatissimi invitati, tutti accolti nelle sale affrescate del Castello. Tutti gustano sbalorditi i piatti dello chef Da Vittorio. Ospite a sorpresa, durante la cena, l’artista Alessandro Ristori e i The Portofinos con uno spettacolo entusiasmante.

L’ex capitano del Milan 39enne e la 43enne celebrano nel Castello della Rocca Borromea di Angera, dove avevano detto di sì (Foto: Diego Taroni)

Cristina De Pin per rendere omaggio al decimo anniversario di nozze sceglie due abiti firmati Elisabetta Polignano. Durante la cerimonia mette il modello Ashlesha, coordinato con la figlia Mariam, un romantico due pezzi in pizzo filé composto da un corpino a maniche lunghe con una profonda scollatura a ‘V’ che esalta la linea del décolleté e gonna. Al momento del taglio della torta lo sostituisce col modello Sabik costituito da con una tutina corta, impreziosita da due diversi pizzi ricamati, e una morbida sopragonna lunga in georgette di seta. Per lei gioielli Damiani e un trucco e un'acconciatura impeccabili realizzati da Luca Cianciolo.

La coppia davanti alla torta a 10 piani: i due hanno cambiato look (Foto: Diego Taroni)

Anche Riccardo Montolivo e il piccolo Mathias sono elegantissimi, con abiti realizzati su misura e firmati da Sartoria Trinchese. Per papà e figlio uno smoking doppiopetto in tessuto Tasmania blu notte, con revers in raso nero, camicia in finissimo popeline di cotone bianco e un papillon in raso nero.

Gli sposi con Alessandro Ristori (Foto: Diego Taroni)

Lo sportivo al taglio torta Riccardo Montolivo si cambia, proprio come la moglie: per lui una camicia di finissimo popeline di cotone blu notte abbinata al suo smoking. La serata è magica, conclusa con un grandioso spettacolo pirotecnico sul lago. La torta nuziale, una vera opera d'arte di 10 piani creata dalla rinomata Pasticceria Ramperti, lascia tutti a bocca aperta.

Tra i presenti Gerò Carraro e la compagna Laura Moretti (Foto: Diego Taroni)

Tanti gli ospiti presenti tra i quali: Gudo Grassini Damiani e sua moglie Alessandra Villasco Damiani, Laura Moretti e Gerò Carraro, il calciatore Andrea Poli e moglie, il calciatore Pier Kroldrup con la moglie, Julian Hargreaves, Cecilia Capriotti con il compagno. l’imprenditore Gianluca Mobilia, l’imprenditrice Licia Angeli Vice Presidente - Giovani Imprenditori Confindustria, Gaia Spallanzani imprenditrice Gioielli Spallanzani, Sandra Liuzzi con suo marito Simone Avogadro di Vigliano, gli imprenditore Carlo Frigerio con la moglie Carla, Emanuele Principe Mignardi, Gianluca Voulaz, fondatore della Sobesport, il calciatore Massimo Gobbi.

Invitata anche Cecilia Capriotti col compagno Gianlca Mobilia e la loro bimba (Foto: Diego Taroni)

Non può mancare un'area dedicata ai più piccoli, organizzata da DouDou Eventi. Riccardo Montolivo e Cristina De Pin, da sempre molto vicini al mondo dei bambini, non hanno voluto regali, anche in questa occasione, hanno chiesto ai loro ospiti di fare una donazione a Make-A-Wish Italia, in favore dei bimbi affetti da gravi malattie, per dare loro momenti di gioia e speranza.