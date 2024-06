''Abito a Parigi ma in Francia resto una straniera'': Monica Bellucci rivela come si sente da italiana all’estero

La diva del cinema ha spiegato che non appartenere a nessun Paese la fa sentire libera

Da decenni si è trasferita nella Ville Lumiere, dove ha cresciuto le due figlie

Deva e Léonie sono nate dal matrimonio con l’ex marito e collega francese Vincent Cassel

Monica Bellucci ha spiegato che sebbene viva a Parigi ormai da decenni, si sente ancora una straniera in Francia.

La diva del cinema, che compirà 60 anni a settembre, ha raccontato a ‘La Repubblica’ di non sentire di appartenere a nessun paese. Questo le dona da una parte libertà, dall’altra la fa sentire a volte persa.

Intervistata dal quotidiano ha parlato di Maria Callas, che ha interpretato nello spettacolo teatrale portato in giro per il mondo ‘Maria Callas: Lettere e Memorie’.

Ha detto della diva della lirica: “È una pioniera dell’indipendenza femminile. Ha voluto divorziare in un momento in cui il divorzio non era contemplato. Ha affrontato la vita con il cuore. Tutto torna: ci troviamo in un momento storico in cui le donne, nella società, hanno meno paura della propria voce, e lottano con i denti. Di Callas mi mancherà il suo essere bambina”.

Quando le è stato chiesto cos’abbia in comune con lei, ha risposto: “Non appartenere a nessun paese. Rimanere ignote. Questo sentimento, io lo conosco bene: sono italiana ma abito a Parigi, quando risiedo in Francia resto una straniera, e se torno in Italia riaffiora qualcosa di distante”.

Monica, che è nata a Città di Castello, in Umbria, e ha due figlie, Deva, nata il 12 settembre 2004, e Léonie, il 21 maggio 2010, avute con l’ex marito francese Vincent Cassel, ha continuato: “Non avere radici mi fa sentire più libera e, a tratti, persa. Alla fine, per partorire le mie figlie, Deva e Léonie, ho fatto come le tartarughe: sono tornata al mio luogo di origine”.

La Bellucci, che oggi è legata al regista inglese Tim Burton, ha poi rivelato cos’avrebbe fatto nella vita se non fosse diventata un’attrice: “I bambini mi sono molto cari. Dopo giurisprudenza probabilmente mi sarei occupata di problemi infantili”.