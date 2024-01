Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono ormai inseparabili: non si nascondono più, la foto di 'Diva'

Il 44enne e la 25enne sorpresi abbracciati per le vie di Roma mentre fanno shopping per la casa

Il ritorno di fiamma, vociferato da tempo, dopo un breve addio, ora è ufficiale

Non sfuggono più ai paparazzi, anzi, si fanno vedere abbracciati e sorridenti insieme. Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono ormai inseparabili: non si nascondono più. La foto che Diva e Donna pubblica in copertina li mostra felici e innamorati. I due sono stati sorpresi mentre facevano shopping in un negozio d’arredamento a Roma. Hanno comprato cose per la casa, poi sono usciti carichi di sacchetti e raggianti, per nulla infastiditi dagli obiettivi ‘spioni’.

Il 44enne e la 25enne, entrambi attori affermati e molto richiesti, mostrano il sentimento che li tiene insieme alla luce del sole. La scorsa estate non era così: erano sfuggenti e assai evasivi sulla possibile relazione. Riccardo indossa un cappotto nero e ha un berretto di lana in testa. Benedetta porta una giacca color panna, look casual e sciarpa intorno al collo.

I due si sono conosciuti nel 2021 sul set, mentre recitavano nel film L’ombra del giorno. I 18 anni di differenza all’anagrafe non li hanno bloccati, i gossip, però, li hanno travolti. Con grande riserbo loro avevano semplicemente commentato: “Sono fatti nostri”. A far gridare allo scandalo era la situazione sentimentale di Scamarcio, all’epoca legato alla manager Angharad Wood, con cui ha avuto una figlia nel 2020. Nell’autunno del 2022 la liasion tra il pugliese e la Porcaroli pareva essere arrivata al capolinea. Lui aveva addirittura riallacciato con la compagna. Nei mesi caldi del 2023, però, l’attore si è riavvicinato alla romana e ora eccoli felici e contenti. La passione che provano pare aver superato tutti gli ostacoli: sono ufficialmente una coppia.