Ricovero Fedez, Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo una settimana: le sue parole

Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo una settimana. Il ricovero improvviso di Fedez al Fatebenefratelli di Milano giovedì scorso, 28 settembre, è arrivato come un pugno nello stomaco. Il rapper è stato operato d’urgenza a causa di un’emorragia interna causata da due ulcere anastomiche. Quando pareva che il peggio fosse passato, è arrivato un nuovo intervento. Domenica 30 il 33enne è finito ancora sotto i ferri per un altro sanguinamento. I medici procedono con cautela, la famiglia è stretta tutta intorno a lui. La fashion blogger e imprenditrice 36enne affida a X il suo messaggio: solo poche parole.

Chiara si fa sentire nella tarda serata del 4 ottobre. Si rivolge per la prima volta ai follower,. “Vi leggo e vi sono grata”, scrive. Non scende in alcun dettaglio. Esprime la sua gratitudine a quelli che le rivolgono messaggi di affetto. Non si scaglia, invece, contro gli hater che popolano il web con insulti, augurando anche la morte all’artista. Su di loro lascia cadere un pietoso silenzio.

La Ferragni era a Parigi per presiedere ad alcuni eventi della Fashion Week quando Fedez si è sentito male. E’ rientrata immediatamente, accompagnata dall’amica Chiara Biasi. Da quel momento è rimasta vicina al marito. Anche gli altri parenti hanno annullato tutti gli impegni per restare a Milano.

La 36enne e il 33enne in una foto postata nella primavera 2022, quando Fedez era ricoverato al San Raffaele per rimuovere il cancro al pancreas

Le condizioni di Federico Lucia rimangono “delicate”. Stando a quanto riportato dall'Ansa, sarebbe “in leggero miglioramento”. Chiara ha portato Leone, 5 anni, a trovare il papà in ospedale. Vittoria, la piccolina di 2 anni, ancora no. Al momento non si ipotizza una data di dimissioni: i dottori lo tengono in stretta osservazione. Le emorragie interne sono state provocate dalla rottura delle ulcere che si sono formate in prossimità delle suture dell'intervento chirurgico a cui era stato sottoposto nel 2022 per la rimozione di un cancro al pancreas.