''Avevo una leggera asimmetria, mi sono distrutta'': Sophie Codegoni pentita dei ritocchini, rivela perché in tv

Sophie Codegoni fa il mea culpa. A E’ sempre Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, l’ex tronista di Uomini e Donne appena 22enne confessa di essersi pentita amaramente dei ritocchini: “Con la chirurgia estetica mi sono distrutta”. Ha iniziato da giovanissima, aveva appena 16 anni. Oggi è una donna diversa e spiega perché.

Tra i protagonisti del GF Vip 6, dove ha conosciuto Alex Basciano, con cui il 12 maggio scorso ha avuto Celine Blue, Sophie in tv racconta: “Io ho iniziato a 16 anni. Ho fatto una testa immensa ai miei genitori per farmi rifare le labbra. Avevo delle labbra piccolissime e aveva questa leggera asimmetria. Le volevo sempre più grandi, sempre più belle e così ho iniziato a farle invece che una volta ogni 6 mesi, una volta ogni 2 o 3. Mi sono distrutta”.

Quando la giornalista le domanda se non si rendesse conto di avere labbra grandissime, Sophie replica: “Io le vedevo piccole. In alcune foto mettevo anche il filtro per ingrandire ulteriormente le labbra: ero fuori”.

La Codegoni in seguito, quando ha capito di aver fatto un errore grandissimo, si è sottoposta a due trattamenti per ridurre il volume delle labbra. Ma questo non è il suo unico ‘ritocco’. “Avevo un seno molto bello, ma non era perfetto come lo volevo io e pensavo che la chirurgia potesse darmi quella perfezione che non esiste e che il bisturi non ti dà. E così l’ho rifatto”, svela.

“Cosa scatta nella testa di una ragazza così bella che si guarda allo specchio e non si piace?", le viene chiesto. “Il mio canone era Bella Hadid: volevo l’occhio tiratissimo… Giravo Instagram e dicevo: ‘No, lei non la guardo perché mi viene angoscia: è troppo bella!’. Quindi vivevo quasi questa competizione con tutto quello che vedevo”, spiega la ragazza.

Sophie poi conclude: “Oggi ringrazio perché ho cambiato canone. Mi piace un canone molto più reale e naturale. E perciò dico: ‘Ragazze calme, aspettate. Abbiamo una vita davanti. 16 anni? Aspetta’”.