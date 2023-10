''Dopo quasi un anno senza carne mi sono tornati i capelli': la confessione di Selvaggia Lucarelli

La 49enne è felice: non le sono più necessarie le extension

Sul social lo sottolinea nelle sue storie e aggiunge: “Ogni tanto una gioia”

Selvaggia Lucarelli sul social si lascia andare a una confessione personale. Dopo quasi un anno senza più mangiare la carne, i suoi capelli sono tornati, sono ricresciuti e si sono infoltiti, al punto da non esserle più necessarie le extension. Ne è davvero felice.

Ha eliminato dalla sua dieta quotidiana la carne. Il fidanzato, lo chef Lorenzo Biagiarelli, ha condiviso la sua scelta, questo ha portato buoni risultati. La 49enne si fa vedere in uno scatto mentre è in strada, con tanto di chioma quasi completamente bionda, appena acconciata dal parrucchiere, e occhialoni neri a coprire lo sguardo. Selvaggia nella foto accenna con le labbra un sorriso. “Dopo quasi un anno senza carne e con un’alimentazione prevalentemente vegetariana, mi sono tornati i capelli (niente più extension)”. E conclude: “Ogni tanto una gioia”.

Già a maggio scorso la Lucarelli sul social aveva rivelato di non mangiare più carne. "Da quando ho smesso di mangiare la carne non ho pensato un solo giorno: come mi manca”, aveva sottolineato. La scelta era arrivata, come svelato nel suo podcast “Il Sottosopra”, dopo aver visto il documentario “Dominion”. Lo aveva guardato insieme al compagno ed era rimasta scioccata: entrambi avevano pianto.

“E’ un documentario che parla di noi, dell’uomo, di qualcosa che fa parte della nostra vita quotidiana e di cui nessuno sa quasi nulla. Perché nessuno o quasi l’ha visto? Semplicemente parla di cose che non vogliamo sapere e lo fa senza sconti, mettendoci di fronte all’orrore”, aveva spiegato.“Non tutti riescono a vederlo fino alla fine, c’è chi si ferma dopo i primi 5 minuti e non riesce ad andare avanti. Io e il mio fidanzato Lorenzo abbiamo resistito per 45 minuti, non riuscivamo a parlare mentre lo vedevamo, eravamo autenticamente sotto shock. Poi abbiamo pianto”, aveva aggiunto.

“La verità è che come quasi tutti non volevamo sapere. Dentro Dominion ci sono tutte quelle risposte che fanno parte della grande rimozione collettiva sulla sofferenza degli animali. Si trova su Vimeo e su altre piccole piattaforme”, aveva proseguito. Era rimasta “traumatizzata” dalle immagini.

“Tutti dovrebbero guardare Dominion fin dove riescono a guardarlo e non perché li farà piangere. Non è l’emotività che li deve guidare, non bisogna sviluppare non commozione e sensi di colpa ma consapevolezza”, aveva precisato la giornalista, scrittrice e blogger.

Selvaggia aveva continuato: “Chiunque scelga di mangiare carne, e non lo demonizzo perché anche io ho mangiato carne fino a poco tempo fa, lo deve fare da persona informata. Deve sapere che tipo di sistema economico finanzia, un sistema economico che si fonda non solo sulla sofferenza animale, e quella va ricordata, ma sul disinteresse per le questioni ambientali e su una corsa al guadagno che se ne frega degli uomini, degli animali e dell’ambiente”.

La giudice di Ballando con le Stelle aveva infine concluso: “Guardate Dominion e forse vi si accenderà una piccola o grande luce, lampadina, ogni volta che deciderete cosa mettere nel vostro piatto. A me questo documentario ha cambiato la vita. In meglio. Mi sento una persona che si è svegliata dal torpore. E vi garantisco che stare svegli è una bellissima sensazione”.