Rita Rusic e il compagno più giovane di 30 anni: 'La differenza d'età? L’importante è che...'

Rita Rusic si è molto divertita nella sua avventura a Pechino Express insieme al compagno Cristiano Di Luzio, più giovane di lei di ben 30 anni. A Chi i due raccontano l’esperienza entusiasmante al reality, che prenderà il via su Sky Uno giovedì 10 marzo, e rivelano per la prima volta particolari sulla loro relazione finora rimasti segreti. La produttrice 61enne, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, e l’ex modello e ora imprenditore 31enne non temono affatto la loro differenza d’età.

“Rita ha la grande capacità di entrare in empatia con tutti. E’ una donna alla mano, semplice, umile, generosa. Poi, per carità, anche lei hai i suoi difetti. E’ permalosa, ma non conosce rancore”, dice Cristiano della Rusic. “Con lui è vietato arrabbiarsi, tolto questo è luce e positività. Inoltre è molto attento alle parole. Quando subentra la confidenza è facile perdersi e sconfinare”, gli fa eco la compagna, parlando di lui.

“Ci conosciamo dal 2017, ma abbiamo iniziato a frequentarci sul finire del 2020. La convivenza, invece, è arrivata un anno fa. Galeotto è stato il suo invito a un aperitivo”, racconta Rita. Cristiano non è mai stato in ansia con lei: i due si sono subito piaciuti.

Quando si affronta il tema della differenza d’età, Rita dice: “L’importante è che non la senta lui. Io, per le mille vite che ho vissuto, me ne sento 150 e trovo che parlare d’età, dopo i 20, sia volgare”.“Se non è qualcosa di significativo per noi, non vedo perché debba esserlo per gli altri”, ribatte Di Luzio. Si sentono uniti da “un forte senso di libertà”, quella che rende felici, così sottolineano al settimanale.

Nel loro rapporto non guardano mai molto al futuro, Rita Rusic chiarisce: “Abbiamo la passione per i viaggi e ora siamo proiettati solo a quello: mare, sole e tanto caldo. Vivo il presente e raramente mi volto indietro”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/3/2022.