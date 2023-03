''E’ una roba incredibile, un’opera d’arte'': il pancione enorme di Aurora Ramazzotti manda in visibilio mamma Michelle Hunziker

La conduttrice alla vista delle forme premaman della figlia resta a bocca aperta

Non vede l’ora di diventare nonna di un maschietto, è prontissima per l'arrivo del nipote

Aurora Ramazzotti ormai ha un pancione davvero enorme. Mancano pochi giorni al parto e la 26enne, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha forme premaman davvero evidenti. Stavolta a mostrarle non è stata lei, ma la sua famosa mamma. La 46enne di origini svizzere incredula di fronte alla pancia della primogenita ha voluto sfoderare il telefonino e riprenderla, per poi postare il video su Instagram.

Aurora Ramazzotti, 26 anni, ha un pancione ormai enorme: eccole nelle nuove immagini postate da sua mamma Michelle Hunziker, 46,

In una Story in cui il pancione di Aury appare in tutta la sua imponenza, si sente Michelle commentare: “Aiuto mia figlia è tutta bebè! Dov’è mia figlia?”. Aurora aggiunge scherzosamente: “Sono tutta panza. Ormai non me ne rendo neanche più conto”. Michelle quindi rincara la dose: “E’ una roba incredibile, è un’opera d’arte”.

Michelle è incredula di fronte alle forme della figlia

Mamma e figlia sono legatissime e la Hunziker non vede l’ora di diventare nonna. Ha già comprato tutto il necessario per ospitare il nipotino in casa sua quando la figlia glielo chiederà. Inoltre il fatto che il fiocco sarà blu ha reso tutto ancora più eccitante per la conduttrice, che non ha mai nascosto le sarebbe piaciuto avere anche un maschietto (ha avuto tre femmine).

Le due sono andate a pranzo fuori insieme

Recentemente Aurora ha invece fatto sapere che avrebbe preferito una femmina. “Ci sono stati dei momenti, nel corso della gravidanza, in cui ho detto: che cavolo sto facendo? Soprattutto dopo avere scoperto che è maschio”, ha spiegato a Vanity Fair. Poi ha aggiunto: “Io d’istinto volevo la femmina, non perché avessi una preferenza, ma perché ho molta paura di crescere un maschio”. Come mai? “Sono una donna, ho visto crescere più sorelle che fratelli, avrei avuto più esperienza. A una bambina potrei insegnare come difendersi da tutto quello che ho affrontato io…”.