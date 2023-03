Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi: 'Volgarità e cattiverie su di me da parte dei genitori, capisco perché lei è così'

Continua lo scontro tra la cantante e la famiglia della concorrente eliminata dal reality

Orietta Berti non ha risparmiato critiche ai genitori di Antonella Fiordelisi, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, parlando di ''volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella hanno avuto nei miei riguardi e dei miei famigliari''.

La cantante 79enne è stata prima attaccata dalla mamma della 24enne Wilma e poi dal padre Stefano. In una lettera a Piersilvio Berlusconi la signora Fiordelisi aveva criticato la Berti: ''ha attaccato mia figlia senza un minimo di argomentazione ripetendo come un mantra che è arrogante...raggiungendo l'apice della sua rabbiosa frustrazione (perchè solo così si può definire) proprio ieri sera, quando si permette di dirle: 'guadagnati la pagnotta con rispetto come ho fatto io..quasi come a voler insinuare qualcosa che ovviamente spiegherà nelle sedi opportune''. Il padre poi aveva rincarato la dose sui social: ''Cara Orietta la dialettica non è di certo il forte, dopotutto sei una cantante ( discreta) ma ti invito a buttare il veleno che hai addosso a casa tua e non addosso a una ragazza che sicuramente è più educata di te.''

La Berti aveva replicato direttamente ad Antonella in puntata: ''Non ti ho mai offesa. Ho detto che sei arrogante, maleducata e che non rispetti gli altri. Non è un’offesa. Ti ho dato dei consigli e mi hai guardato come per dire ‘Cosa vuole questa brutta vecchiaccia?’. Ho visto che i tuoi genitori mi hanno ripagata con delle volgarità molto importanti e molto cattive nei miei confronti. Capisco perché sei così”. Poi nelle ultime ore è tornata sull'argomento invitando tutto il web a smorzare certi toni e confermando il suo pensiero sulla Fiordelisi:''Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella hanno avuto nei miei riguardi e dei miei famigliari, e che saranno state dettate da una uscita infelice, dall'ambizione o forse dall'aver preso troppo seriamente (e a volte con poca sportività) un gioco tv che come tale deve rimanere... con la sua leggerezza. Ci tengo però a fare un appello a tutto il mondo dei social network ed è quello di cercare di evitare sempre sterili polemiche e di evitare di usare insulti ed offese come fanno tanti leoni da tastiera. Dialogate con educazione, siate curiosi e ricordatevi che nella vita non serve né l'arroganza, né la supponenza, né il recitare una parte che non vi appartiene... perchè la vita è spesso dura per tutti e va affrontata nelle gioie e nelle difficoltà con il rispetto per il prossimo, con la positività e con il sorriso''.