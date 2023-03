Laura Pausini parla del matrimonio: ''Lo sapevano solo la mia assistente e mia sorella''. Hanno iniziato a organizzare tutto lo scorso agosto

La cantante ha giurato amore eterno al compagno Paolo Carta da poche ore

Ora sul social ha spiegato che nessuno, tranne sua sorella e la sua assistente, era a conoscenza delle nozze

Le tre avevano iniziato ad organizzare tutto dall’agosto dello scorso anno

La notizia del matrimonio di Laura Pausini sta facendo il giro dei giornali di mezza Italia e anche di tante testate straniere (Laura è famosa soprattutto in America Latina). La 48enne romagnola ha ora spiegato che praticamente nessuno sapeva delle nozze. Solo la sua fidatissima assistente Nicole e sua sorella Silvia erano a conoscenza dei preparativi e l’hanno aiutata ad organizzare tutto.

Laura Pausini, 48 anni, vestita da sposa nel giorno del suo matrimonio

Proprio commentando un post della sua assistente storica, Laura ha scritto su Instagram: “Nicole, lo sapevamo solo noi due e mia sorella Silvia, ma grazie al vostro aiuto, TUTTI, invitati e addetti ai lavori, quando ci hanno visti entrare vestiti da sposi si sono commossi ed emozionati…”.

“Grazie per avermi aiutata a fare tutto, da sole noi 3 da agosto 2022… lo so, è stato difficile e soprattutto molto stancante ma mi hai aiutata a realizzare un sogno.. e sai che per una persona come me, oggi, sognare è difficile. Ti voglio tutto il bene del mondo”, ha aggiunto.

Laura ha sposato il compagno Paolo Carta, 58 anni, il 22 marzo 2023

Sempre in queste ore e dopo aver messo l’anello al dito, la Pausini ha anche spiegato il motivo per cui ha aspettato così tanti anni per fare il grande passo. Lei e Paolo Carta, 58 anni, avevano già deciso che si sarebbero sposati, stavano però aspettando che la loro bambina, Paola, nata 10 anni fa, fosse abbastanza grande per portare le fedi durante la cerimonia.

Un'immagine della sorpresa che Laura ha fatto durante il lockdown a Paolo: gli ha chiesto di sposarla

Ha fatto sapere: “11 anni fa Paolo mi ha chiesto di sposarlo facendomi una sorpresa… poco dopo sono rimasta incinta e abbiamo deciso che ci saremmo sposati quando nostra figlia sarebbe diventata grande e avrebbe potuto portarci gli anelli… però… due anni fa durante il lockdown ho fatto io una sorpresa a lui… nel giardino di casa mia in Romagna (la sorpresa sarebbe che lei gli ha chiesto in ginocchio e con un anello in mano di sposarlo, ndr)”.