''Non riesco a far finta che tutto vada bene'': Rocco Siffredi scoppia a piangere in tv per la 'croce' data ai figli

Il divo del porno 60enne versa tantissime lacrime pensando ai suoi cari

Rocco Siffredi a Verissimo non si contiene. Mentre parla dei suoi 60 anni e della carriera da divo del porno, scoppia a piangere. In tv parla dei suoi sensi di colpa per la ‘croce’ data ai figli e anche alla moglie, la 52enne Rozsa Tassi, che lo ascolta fuori dallo studio, poi entra per consolarlo.

“Io 60 anni? Di fisico li sento, ho avuto una vita intensa. Tutto quello che volevo si è realizzato, mi manca un po’ vedere il futuro dei miei figli. Vorrei vederli felici, in qualsiasi mondo. Il mio mondo però non è facile”, spiega Rocco. Gli basta poi vedere una clip in cui c’è la sua vita per crollare. Le lacrime gli inondano il volto. “Quando ho deciso di fare questo lavoro sento di aver trascinato…”, sussurra con la voce rotta.

“…Perché faccio così? Non lo so. Quando penso a mia moglie Rosza e ai ragazzi: penso sempre che loro..”, continua. Si interrompe di nuovo a causa del pianto, poi puntualizza: "Era meglio che non venivo qui”. Spronato a parlare, Siffredi prova a chiarire: “Purtroppo il mondo cambia e mi rendo conto che il mio lavoro non è stato facile per mia moglie, 30 anni insieme. Se io avessi sposato una donna e dicevo: ‘non me ne frega, sopporti, hai deciso tu’… Però dentro di me mi dispiace. Mi chiedo se sia veramente contenta, anche i miei figli mi adorano ma dentro di me sento sempre che la società… Però la mia famiglia è bellissima”.

Gli si domanda se provi vergogna, Rocco precisa: “No, è come se io sentissi che la mia croce per la mia scelta l’avessi data anche alla mia famiglia. Loro però non l’hanno scelta. Mia moglie forse un po’ sì ma i miei figli sicuramente no, questa è la cosa più difficile. Non riesco a far finta che tutto vada bene, non ci riesco proprio. Li vedo felici, ma vedo anche questa croce. Per 13 anni mio figlio è stato innamorato di una ragazza e i genitori sempre dicevano: ‘tuo padre, tuo padre…’. Mai stati bullizzati, però io ho il problema che sto diventando sempre più empatico. Ho quindi bisogno di stare molto dietro a loro. Queste preoccupazioni sono aumentate da quando è uscita la serie tv su di me (Supersex, ndr): la morte di mio fratello, mia madre. Questo mi ha dato un po’ di difficoltà”.

Rozsa Tassi, con cui Rocco è sposato dal 1993, fa il suo ingresso, si siede accanto a lui, lo guarda con amore e lo conforta. “So tutto di lui, da sempre è stato così. Io ho sempre visto lui, la persona. Chi è al di fuori non pensa che questo è veramente un lavoro. Io vedevo lui ed ero innamorata di lui. Anche se non è stato facile. Io ho sofferto per i giudizi, per i miei figli”, dice. E ammette: "Magari, essendo sua moglie, a volte non mi prendevano al lavoro". I due ricevono a sorpresa un videomessaggio pieno d’amore dai loro due ragazzi, il 28enne Lorenzo e il 25enne Leonardo. Siffredi piange nuovamente e infine conclude: “Non sono un attore, spero di non piangere anche in teatro". Porterà sul palco in tutta Italia le sue emozioni con “Siffredi racconta Rocco”.