''Ho provato a tenerlo in vita il più a lungo possibile'': Madonna piange la morte del fratello Christopher a 63 anni

La diva del pop era legatissima al fratello minore, che si è spento a causa di un cancro

Lei e Christopher, che era gay, avevano vissuto insieme a New York

Madonna è in lutto dopo la scomparsa dell’amatissimo fratello Christopher, venuto a mancare venerdì scorso all’età di 63 anni.

L’uomo, di pochi anni più giovane di lei, era stato una figura importantissima nella vita della regina del pop. E’ deceduto a causa di un cancro.

I due erano molto legati e iniziarono le loro carriere insieme a New York, dove si trasferirono da soli da giovani.

Madonna, 66 anni, ha rotto il silenzio dopo la morte dell'amatissimo fratello Christopher

La cantante 66enne pubblicando alcune foto in cui appare con lui, ha scritto su Instagram nel weekend: “Mio fratello Christopher se n’è andato. È stato la persona più vicina a me per così tanto tempo. È difficile spiegare il nostro legame”.

Christopher era gay in anni diversi dai nostri, quando nell’America provinciale lo spirito bigotto e repressivo era maggioritario: “Scoprire la danza nella nostra piccola città del Midwest mi ha salvato, e poi è arrivato mio fratello, e ha salvato anche lui. Il mio insegnante di balletto, anche lui di nome Christopher, creò uno spazio sicuro per mio fratello dove essere gay, una parola che non veniva né pronunciata né sussurrata dove vivevamo”.

Anche gli anni a New York non furono facili: “Abbiamo danzato attraverso la follia dell'epidemia di AIDS. Andavamo ai funerali e piangevamo, e poi andavamo a ballare”.

Christopher è venuto a mancare venerdì 4 ottobre all'età di 63 anni a causa di un cancro

Madonna, che lo scorso anno ha perso il fratello maggiore Anthony sempre per un cancro, è stata vicino a Christopher fino alla fine.

“Gli ultimi anni non sono stati facili. Non ci siamo parlati per un po', ma quando mio fratello si è ammalato, abbiamo trovato il modo di ritrovarci. Ho fatto del mio meglio per tenerlo in vita il più a lungo possibile”, ha fatto sapere.

“Era in così tanto dolore verso la fine. Ancora una volta, ci siamo presi per mano, abbiamo chiuso gli occhi e abbiamo danzato. Insieme”, aggiunto.

“Sono felice che non stia più soffrendo. Non ci sarà mai nessuno come lui. So che sta ballando da qualche parte”, ha concluso.