Belen, Cecilia e gli altri insieme: il clan Rodriguez si riunisce per i 34 anni di Jeremias

Il ragazzo festeggia il compleanno allo scoccare della mezzanotte

La sorella maggiore organizza una cena a casa sua a Milano

Il clan dei Rodriguez al gran completo festeggia il compleanno di Jeremias, si riunisce a cena per il compleanno del fratello di Belen e Cecilia. La torta arriva allo scoccare della mezzanotte, il ragazzo compie oggi, 11 novembre, compie 34 anni.

E’ la sorella maggiore 38enne, Belen, a organizzare il party casalingo nella sua casa a Milano. Nelle sue IG Stories condivide il momento della torta, quando tutti gli ospiti della tavolata intonano il classico: “Tanti auguri a te”.

La dedica di Belen al fratello

La showgirl dedica anche dolcissime parole al fratello a cui è legata moltissimo. “Auguri a te. Auguri al tenero gigante. Brindo alla tua umanità. Brindo alla tua crescita. Brindo a quegli occhi che hanno riso anche quando non avevano la forza di farlo. Ti amo fratello mio”. Belen ricorda le difficoltà passate dell’ex gieffino vip ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, che ha dovuto lottare contro la droga e la depressione, ma ora, come affermato da lui stesso a maggio scorso in tv è “risolto”.

Pure Chechu non è da meno, condivide uno scatto in cui Jeremias bacia teneramente la fidanzata Deborah Togni, e sottolinea in spagnolo: “Feliz cumple chinito de amor. Te amamos”.