L’opinionista cita Naomi Campbell nel celebre scontro con Nicole Trunfio a The Face Australia

La moglie di Bonolis sbotta in diretta tv contro la 24enne in inglese

Sonia Bruganelli non ci sta. La moglie di Bonolis non crede alla storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, è l’atteggiamento della 24enne a non convincerla affatto e non si fa alcun problema a dirglielo in diretta tv, durante la puntata del GF Vip. Quando la ragazza replica, sbotta e la rimette al suo posto. “Non provare a paragonarti a me!”, tuona.

Sonia Bruganelli rimette al suo posto Antonella Fiordelisi: ''Non provare a paragonarti a me''

La produttrice 48enne, opinionista al reality show, cita addirittura Naomi Campbell nel celebre scontro con Nicole Trunfio a The Face Australia nel 2014: nello scontro con la Fiordelisi le dice quel che pensa in inglese.

L’opinionista cita Naomi Campbell nel celebre scontro con Nicole Trunfio a The Face Australia

Sonia è parecchio infastidita da Antonella. Pensa che si stia comportando male con Edoardo, non è la prima volta che glielo fa notare senza filtri. Cita alcune sue frasi e suoi comportamenti nella Casa. “Secondo me Antonella ha una sua realtà che aveva costruito prima di entrare, che sta portando avanti. Quando ha rivisto il suo ex fidanzato, non è rimasta in silenzio per rispetto o per amore, ma perché aveva paura di quello di poteva dire Gianluca”, precisa. Poi aggiunge, parlando dell’incontro di Antonella col padre Stefano al reality: “Sono rimasta un pochino sconvolta e toccata da un padre che entra dentro la Casa e dice alla figlia, di un ragazzo che conosce da 40 giorni, ‘Io e mamma siamo dei Donnalisi’. E’ come dire che fuori funziona”.

La 24enne prova a replicare alla 48enne

La Fiordelisi, però, nega e ribatte: “Dato che fai l’opinionista, è giusto che tu segua non solo le puntate ma anche il daytime su Mediaset Extra”. La salernitana l’accusa di non osservare bene tutto quel che accade al Grande Fratello Vip.

Sonia la zittisce più graffiante che mai

La Bruganelli, sentendosi il dito puntato contro, esplode: “Non lo devi dire a me, tesoro. Non ti devi nemmeno avvicinare e paragonare a me. Vuoi che te lo dica in inglese? Don’t compare yourself to me. You are not on my level”. Lei si ritiene una spanna sopra l’ex di Francesco Chiofalo e glielo sottolinea graffiante più che mai.