''Come devo fare?'': Romina Carrisi non riesce a perdere i chili dopo il parto, sbalordita dal dimagrimento di Diletta Leotta

Romina Carrisi lo confessa senza peli sulla lingua in un video condiviso nelle sue storie: a distanza di mesi ancora non ritrova la forma che aveva prima di rimanere incinta. “Come devo fare?”, si domanda la 37enne. La figlia di Al Bano e Romina Power non riesce a perdere i chili dopo il parto. E’ sbalordita dal dimagrimento di Diletta Leotta, come pure di quello di Chiara Nasti, mamme come lei. Ha dato alla luce il suo primo figlio, Axel Lupo, frutto dell’amore col regista Rai Stefano Rastelli, 53 anni, il 24 gennaio scorso, 8 mesi fa.

“Volevo condividere con voi una considerazione a cui sto pensando da un po’ di tempo…”, esordisce Romina. “Io non entro ancora nei miei jeans! Oggi ne ho messi un paio, ma non si chiudono… - continua - E mi chiedo: ma Diletta Leotta o la Nasti come cavolo hanno fatto a rientrare non solo nella taglia che avevano, ma a essere ancora più magre di com’erano prima di partorire? Io non mi capacito”.

La Carrisi è quasi sconfortata. Precisa: “Io sto ancora allattando”. Si tocca il décolleté prosperoso e aggiunge: “Si vede!”. Poi precisa: “Però…come si fa? Devo smettere di mangiare? Devo vivere in palestra? Rientrerò mai nei jeans? Devo cambiare guardaroba, comprare nuovi jeans? Io non me li voglio comprare”. Cerca di non abbattersi.