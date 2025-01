La 37enne per la prima volta a Verissimo con la maggiore Cristel, 39 anni, e la 23enne, figlia di Loredana Lecciso

Le tre parlano del loro legame, fatto di alti e bassi, e si svelano

Romina Carrisi arriva a Verissimo insieme alle altre donne della sua famiglia. Insieme a lei c’è Cristel, 39 anni, e Jasmine, 23, che Al Bano ha avuto dalla sua attuale compagna Loredana Lecciso. La 37enne in tv rivela perché chiuse il rapporto con la ‘sorellastra’. Ammette: “Mi sentivo copiata da lei”.

''Mi sentivo copiata da lei'': Romina Carrisi rivela in tv perché chiuse il rapporto con la ''sorellastra'' Jasmine

Le tre sorridono complici, ma non è sempre stato così. Romina, solitamente schietta, racconta, come dice lei stessa, la sua verità. “E' vero, c'è stato un periodo in cui con Jasmine non avevo un bel rapporto - esordisce - O meglio, ho avuto un’assenza di rapporto, perché mi sentivo copiata”.

La mamma di Axel Lupo, che il prossimo 24 gennaio compirà un anno, spiega: “Mi sentivo che ogni cosa che facevo io, lei la emulava e quindi forse per una mia mancanza, non mi sentivo abbastanza un esempio, mi chiedevo: 'Perché sta facendo tutto questo, perché fa tutto quello che faccio io?’. Un po' per questo, un po' per i vestiti…”.

Romina aggiunge: “Poi io sono sempre stata la figlia più piccola, godevo dei privilegi di esserlo, ma è arrivata Jasmine… Quando è diventata più grande, ha sovvertito il mio ruolo: dovevo fare la sorella maggiore, non sapevo fosse così complicato”.

Interviene Cristel. Per lei è stato diverso: “Non ho mai sentito un distacco con Jasmine, anzi. E’ con Romina che li ho avuti da teenager. In realtà ho un pessimo difetto col telefono, che non chiamo mai. Come faccio con mio padre, così con loro due. La mia lontananza, sappiatelo, dipende dal mi difetto con il telefono e la maternità: i miei figli mi succhiano ogni granello di energia”. Dall'imprenditore cileno-croato Davor Luksic ha, infatti, avuto tre pargoletti: Kay Tyrone, nato il 10 maggio 2018, Cassia Ylenia, nata il 10 agosto 2019 e Ryo Inés, l'ultima arrivata, nata il 23 settembre 2021.

La 37enne per la prima volta a Verissimo con la maggiore Cristel, 39 anni, e la 23enne, figlia di Loredana Lecciso. Le tre parlano del loro legame, fatto di alti e bassi, e si svelano

Jasmine dice la sua: "Io sento il collegamento con loro anche se non le vedo per molto tempo. So che per qualsiasi cosa ci sarebbero. Se chiamassi ad esempio Cristel di notte e le dicessi di venire qui, verrebbe”. L’altra conferma.

Nel corso dell’intervista Romina torna sulla depressione di cui ha sofferto e soffre ancora: “Sono nata con la depressione che è un disturbo dell'umore. Le mie tendenze a essere umorale, la mia ipersensibilità sono dovute alla depressione che mi è stata diagnosticata nel 2020 dopo un percorso di psicoanalisi".

"Grazie alla psicoanalisi e a una cura farmacologica sto meglio. Prima la mia vita era un costante viaggio sulle montagne russe e non capivo quale fosse il motivo che era appunto la depressione", fa sapere ancora la figlia più piccola di Romina Power e Albano Carrisi.

"Ero molto umorale. Un giorno volevo vivere e il giorno dopo chiudermi in camera e dimenticare il mondo. Alzarmi dal letto era un'azione estremamente difficile”, dice ancora. "Non è una scelta, non è un periodo, non è neanche uno stigma da portare. E’ come nascere con una malattia che non hai scelto. Non guarisci, ma impari a conviverci con la cura farmacologica e la psicoanalisi. Oggi ho momenti di down, ma so riconoscerli e affrontarli”, confida Romina parlando del presente.