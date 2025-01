''Ognuno ha le sue esigenze, altre voglie, altri impegni'': Vanessa Incontrada parla del ritorno di fiamma col padre di suo figlio Rossano Laurini

L’attrice e conduttrice 46enne si apre sull’amore ritrovato con l’imprenditore toscano suo coetaneo

Da luglio 2023, dopo una profonda crisi, tutto è tornano alla normalità: stanno insieme da più di 17 anni

Vanessa Incontrada non si nasconde. Intervistata dal Corriere della Sera, parla del ritorno di fiamma con Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal, 16 anni. “Ognuno ha le sue esigenze, altre voglie, altri impegni”, spiega ripercorrendo le tappe della profonda crisi che li ha visti separarsi nel 2022. A luglio 2023 tutto è tornato, però, come prima: i due adesso sono felici insieme.

L’attrice e conduttrice 46enne oltre a Zelig, che la vede impegnata in tv, da domani, 21 gennaio, debutterà al Teatro Manzoni di Milano in “Ti sposo ma non troppo”, una commedia in cui si parla di coppie. Quando le si domanda se oggi si sia più inadatti a costruire relazioni che durino nel tempo, la spagnola dice: “Non so se è più difficile oggi, sicuramente un tempo le persone si sforzavano di più a far funzionare il rapporto, si facevano più problemi nel troncare una relazione. Il pubblico a teatro può facilmente immedesimarsi nei nostri personaggi, si parla di relazioni di coppia: a tutti capita di lasciare o di essere lasciati, di innamorarsi di nuovo dopo la fine di una rapporto”.

E sull’egoismo, che pare prevalere, Vanessa spiega: “A volte essere egoisti è positivo, è importante guardarsi dentro, cogliere le sfumature del nostro stato d’animo, le nostre emozioni e aspirazioni. Ma guardare solo a se stessi non è sano. Bisogna trovare la giusta bilancia, e non è semplice”.

Sulla ‘pausa’ tra lei e Laurini la Incontrada confida: “Stare insieme è un lavoro. Con l’età si cambia, ognuno ha le sue esigenze, altre voglie, altri impegni. E a volte si perde la strada comune. Tra noi due c’è stato un po’ di mare mosso, un momento di incomprensione che può capitare. Oggi vivo una situazione sentimentale stabile: il mare è calmo, molto calmo”.

Vanessa già a F lo scorso settembre aveva parlato di Rossano e la loro reunion. “La separazione è stata necessaria per capire alcune cose che tra noi non andavano. Tra le domande che mi sono posta in quel periodo c’era: posso pensare a una vita senza di lui? Un pensiero condiviso che ci ha fatto decidere di ripartire consapevoli degli errori che avevamo commesso, per evitare di rifarli. Si dice che i vasi rotti non tornano più come prima, nel nostro vaso le crepe non si vedono. Oggi stiamo vivendo un periodo molto felice”, aveva sottolineato.