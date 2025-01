''C'è stata una riconciliazione con Loredana'': Romina Carrisi svela il riavvicinamento alla Lecciso grazie al figlio, che non battezzerà

La 37enne svela come Axel Lupo, che il 24 gennaio compirà un anno, abbia cambiato gli equilibri in famiglia

E’ stata Loredana a fare un piccolo passo, lei lo ha assecondato e ne è felice

Romina Carrisi a Oggi, che le regala la cover del giornale, racconta come Axel Lupo, il figlio avuto dal compagno 53enne Stefano Rastelli, già padre di Emma e Lola, 21 e 17 anni, abbia completamente cambiato gli equilibri in famiglia e portato pace. La 37enne svela il suo riavvicinamento alla Lecciso, compagna del padre Al Bano, grazie al figlio, che non battezzerà. “C’è stata una riconciliazione con Loredana”, confida al settimanale.

Essere madre la rende serena e felice. Axel l’ha scelto lei, vuol dire proprio “portatore di pace”. ”II mio compagno e le sue figlie spingevano per Lupo: Stefano è un romanista sfegatato, esigeva un lupacchiotto”, spiega.

Il piccolo è stato veramente un portatore di armonia. “Mia madre e mio padre sono più distesi, tra loro e con me. Sono tornati ragazzini, ci giocano, vogliono vederlo sempre: se potessero, si trasferirebbero qui”, confida Romina. Poi affronta l’argomento Lecciso: “Con Loredana siamo in un momento buono. C’è stata una riconciliazione quest’estate, soprattutto grazie a questo piccolo messaggero di pace. Non ci siamo chiarite sui punti essenziali, forse un giorno lo faremo da donne e da madri. Ma non ho più tempo di provare odio, né voglia di pensare al passato. E’ come se, con la sola forza del suo arrivo, Axel avesse lavato via tutto”. Quando le si chiede chi tra le due abbia fatto il primo passo, la Carrisi chiarisce: “Lei, un piccolo passettino di danza, che io ho assecondato”.

Axel non sarà battezzato, Romina precisa: “In questo ho seguito Cristel, mia nonna Yolanda ci avrebbe crocefisso. Non è nei piani, il battesimo. Per anni sono stata schiacciata dal peccato originale: da piccola andavo in chiesa con mia nonna, sono cresciuta con un senso di colpa e di paura verso questo Dio giudicante, che vede tutto. Non voglio infliggerlo anche ad Axel. Prevengo la prossima domanda: papà è credente, ma non fa pressioni”.

Romina non pensa neppure alle nozze con Stefano, a cui è legata dalla primavera del 2022: “Non mi sposerò”. Lei guarda al passato, all’Isola dei Famosi, ricorda, piangeva sempre: “Mi sono appena rivista, mi ha fatto impressione perché non mi sentivo così fragile. Lo sono stata dopo: un periodo turbolento, pieno di alcol e di altre fesserie. Ho sempre pensato che la malinconia fosse una conseguenza del mio vissuto, ma poi, molti anni dopo, ho capito. Nel 2020 mi hanno diagnosticato la depressione. Ci convivi, ma almeno lo sai che questo modo di percepire il mondo, questa ipersensibilità, è una malattia che è nata con te”.

Romina insieme al compagno Stefano Rastelli, 53 anni, a cui è legata dal 2022

“Ho momenti in cui alzarmi dal letto è come scalare il K2 - confessa Romina - Prendo farmaci, ho provato a smettere, ma purtroppo non è possibile. Axel e Stefano hanno portato pace anche lì, dentro di me”.