Romina Carrisi vede i lineamenti del figlio che porta in grembo insieme a mamma Romina Power: emozione immensa

La 72enne guarda nello schermo il nipotino durante l’ecografia per la prima volta

La 36enne aspetta un bebè dal compagno Stefano Rastelli, 52 anni, già padre di due ragazze

Romina Carrisi si commuove. Durante l’ecografia all’Artemisia Lab a Roma vede i lineamenti del figlio che porta in grembo insieme a mamma Romina Power: l’emozione è immensa. Anche la 72enne guarda nello schermo il nipotino per la prima volta e non rimane certo impassibile, anzi. L'eccitazione è palpabile.

La 36enne racconta tutto in un video condiviso sul suo profilo Instagram e scrive: “When Mom met Baby. Grazie Artemisia Lab per l’appuntamento mensile con il mio bambino con la mia ginecologa Dott. Stefania Grande. Oggi nonna Romina Power l’ha visto per la prima volta”. Aggiunge al post tanti cuori rossi e tagga il compagno, Stefano Rastelli, regista in esterna Rai. Il 52enne, probabilmente impegnato al lavoro, non è con lei. Lui è già padre di due ragazze, Emma e Lola, nate dal suo legame precedente.

La Carrisi si sta godendo ogni istante di questa gravidanza. Avrà il suo primo figlio, un maschietto. E’ al settimo mese di gestazione. In tv, a La Volta Buona, a inizio novembre ha svelato: “Sono molto contenta, il nome? Allora c'è tempo, dobbiamo ancora definirlo, perché non sono solo io che decido, ma c'è anche Stefano, le figlie di Stefano, i miei genitori, ma di sicuro non sarà Romino come ha proposto mio fratello Yari!”.

Romina aveva anche aggiunto: “Mia sorella Cristel mi sta dando dei consigli sulla gravidanza e sul bambino, ma poi ha detto che vuole aspettare la nascita del bimbo, anche mamma mi vuole aiutare”. E la madre è lì con lei, per essere partecipe e attiva nella dolce attesa, la prima, della sua bambina ormai donna.