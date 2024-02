Rooney Mara aspetta il secondo figlio da Joaquin Phoenix: le immagini del pancione sul red carpet

L’attrice è incinta per la seconda volta dopo aver avuto River nel 2021

A Berlino si è presentata al Festival del Cinema con le forme premaman

Rooney Mara è incinta del compagno Joaquin Phoenix.

La coppia di attori aspetta il secondo figlio, l’annuncio è stato fatto in maniera indiretta lo scorso venerdì a Berlino.

La 38enne infatti si è presentata alla premiere del film ‘La Cocina’ al Festival del Cinema della capitale tedesca con il pancione in vista.

Abito nero lungo, Rooney si è portata le braccia attorno alla pancia davanti ai fotografi, mettendo ancora di più in risalto le forme premaman.

Rooney Mara, 38 anni, col pancione sul red carpet al Festival del Cinema di Berlino

Insieme a Joaquin, che ha 49 anni, la star americana ha già un figlio, River, nato nel 2021, che è stato chiamato così in onore di River Phoenix, fratello di Joaquin morto a soli 23 anni nel 1993 per un’overdose.

Elegante e raffinata come sempre, Rooney non era accompagnata da Joaquin in quest’occasione.

Entrambi seguono uno stile di vita senza sfruttamento degli animali. Non mangiano e non usano prodotti che derivino dalla violenza, come quella che avviene quotidianamente negli allevamenti di tutto il mondo, dove gli animali sono costretti a nascere, crescere e morire in condizioni innaturali e tra indicibili sofferenze.

Di questo Mara aveva parlato anche durante un’intervista spiegando di sentirsi fortunata a poter sperimentare la maternità in maniera piena.

Aveva detto: “Mi sento così fortunata a poter crescere mio figlio in tutti i modi previsti dalla natura, e vorrei che tutte le madri del regno animale potessero sperimentare quel sacro legame materno (che è per esempio negato e distrutto nella produzione di latte e latticini, ndr) con i loro piccoli, privo di sfruttamento da parte degli esseri umani”.