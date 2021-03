Rosalinda Cannavò, ecco com'è andata con l'ex fidanzato

Rosalinda Cannavò, uscita dal GF Vip, ha iniziato con slancio ed entusiasmo la sua storia d’amore con Andrea Zenga. A Live - Non è la D’Urso l’attrice siciliana, ex Adua Del Vesco, racconta, però com’è andata con il suo ex fidanzato, l’uomo a cui è stata legata per più di dieci anni.

Ha ripreso la sua vita a Milano e aspetta Andrea: la loro passione continua a crescere vertiginosamente. Prima di guardare pienamente al futuro, Rosalinda ha rivisto l’ex. Voleva chiarire, mettere la parola fine al loro rapporto, senza alcun fraintendimento.

"Se ho risentito il mio ex? Allora, io il mio ex ragazzo l’ho incontrato due giorni fa", spiega Rosalinda a Barbara D'Urso. "Come avevo detto mi sembrava corretto, giusto e anche rispettoso guardarlo negli occhi e dirgli tutto quello che pensavo. E così ho fatto, era doveroso”, sottolinea ancora.

“Gli ho chiesto scusa, perché non è stato carino quello che è successo nelle scorse settimane. Però gli ho fatto capire che in ogni caso io gli voglio bene. Poi gli ho detto che sto provando dei sentimenti veri per un’altra persona. Lui ha capito. Ha sofferto sì”, precisa ancora la mora. La Cannavò va avanti con Zenga al suo fianco: “Viverci fuori è ancora più bello”.

