''Stasera sei portate'': Barbara d’Urso si rimette in forze dopo Ballando con le Stelle, ecco quanti chili ha perso

Barbara d'Urso si rimette in forze dopo i mesi trascorsi ad allenarsi per Ballando con le Stelle. “Stasera sei portate”, fa sapere nelle sue Storie, mostrando i tanti piatti in tavola. La conduttrice 68enne svela quanti chili ha perso per l’impegno tv: ben cinque.

La conduttrice è arrivata sino alla finalissima del dancing show, esibendosi con Pasquale La Rocca persino con un tutore alla spalla a causa di un infortunio alla spalla sinistra. Anche il suo fianco ha sofferto. Ancora fa i controlli ecografici prescritti dall’ortopedico. Si è piazzata terza, ex aequo con Fabio Fognini, dietro alla vincitrice Andrea Delogu e a Francesca Fialdini, seconda classificata. Carmelita non si è mai risparmiata: ha mostrato la sua versatilità in pista e ha perso peso.

“Stasera sei portate perché devo recuperare i 5 kg che ho perso ballando per quattro mesi tutti i giorni”, svela Barbara su Instagram. E’ sotto i suoi standard e ha bisogno di riprendersi, piano, piano.