''E’ stata sospesa da Rai2'': Valeria Marini contro Antonella Elia dopo le parole della 62enne in tv

La showgirl 58enne svela perché la ‘rivale’ sarebbe stata allontanata da Citofonare Rai2

L’ex di Non è la Rai a Bella Ma’ aveva ribadito di non sopportare la sarda

La lite a distanza continua… Valeria Marini sui social si scaglia contro Antonella Elia dopo le parole della 62enne in tv. “E’ stata sospesa da Rai2”, sottolinea nelle sue Storie. La showgirl svela perché la ‘rivale’ sarebbe stata allontanata da Citofonare Rai2.

Antonella solo pochi giorni fa, ospite a BellaMa’, aveva esternato a Pierluigi Diaco tutta la sua antipatia nei confronti della 58enne, usando anche parole durissime. “Io non la sopporto più. Qualcuno si è domandato come mai non fossi più nel cast di BellaMa’, lo dico, non c’ero più perché c’era lei e io non sopporto di stare nella stessa trasmissione con lei. Quella donna mi è antipatica, ‘sti cavoli, io lo dico, mi è proprio antipatica”, aveva detto. Aveva anche aggiunto, mimando le parole, senza emettere suono, riferendosi a Valeria: “Personalità di mer*a”.

La Marini così controbatte: “Tutti sanno che a Citofonare Rai2 Antonella Elia a gennaio dell’anno scorso, dopo aver aggredito una persona della troupe, fu sospesa da Rai2″. All’epoca TvBlog riportò la vicenda riguardante l’ex stellina di Non è la Rai, fuori dal programma della coppia Ventura-Perego. La diretta interessata, però, non ha mai confermato i gossip. La querelle tra le due non si ferma più.