''Vedo la faccia che cade'': Giorgia rivela perché non ha mai fatto ritocchini o botox per eliminare le rughe

Giorgia lo confessa a Vanity Fair nella sua lunga intervista. Vive “male” il tempo che passa. “Vedo la faccia che cade”, ammette ridendo. La cantate rivela perché, nonostante ciò, non ha mai fatto ritocchini o botox per eliminare le rughe.

Quando le si domanda come viva l’invecchiamento inesorabile per ognuno, la 54enne confida col sorriso sulle labbra: “Male. Vedo la faccia che cade e un po' mi dà fastidio, ma non ho mai fatto niente, nessun intervento, nessun botox, niente”.

La Todrani non è contraria alla chirurgia estetica. Spiega il motivo per cui ha scelto di non ricorrere agli ‘aiutini’: “Ho paura: se poi mi si blocca la faccia e non riesco più a cantare? E se mi fa allergia?”. Giorgia aggiunge: “Tempo fa ho visto una intervista a una collega più grande di me, e il mio primo pensiero è stato: mamma mia, ma quanto è invecchiata… poi ascoltandola, guardandola, ho cominciato a vederla bellissima con tutte le sue rughe. Non siamo più abituati a vedere una donna che invecchia naturalmente. E’ solo questo il problema. L'aspetto fisico ha troppa importanza, dovremmo concentrarci di più sull’anima”.

Conduttrice per il secondo anno di X Factor in tv, l'artista sottolinea: “E' una cosa che mi fa felicissima, perché nella musica, come mio padre, non ho mai avuto ambizione, l'ho sempre fatta mossa dalla passione. Invece da bambina in bagno mi allenavo con Tv Sorrisi e Canzoni davanti allo specchio ad annunciare i programmi televisivi”.

Legata dal 2004 a Emanuel Lo, 46 anni, è mamma di Samuel. Il 15enne l’ha ‘promossa’ come conduttrice: “Mi ha detto che sono brava, incredibilmente. L'altro giorno mi ha detto che sono la sua mamma preferita, pensi un po'… In realtà mi piace molto il suo senso dell’umorismo”.