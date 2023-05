La conduttrice Rosanna Lambertucci si risposa a 77 anni: ecco quale famosa collega le farà da testimone di nozze

Si tratta del terzo matrimonio: il 7 luglio dirà di sì all’imprenditore Mario Di Cosmo, più giovane di circa 15 anni

Rosanna Lambertucci a 77 anni dirà nuovamente di sì: la conduttrice tv si risposa, si tratta del terzo matrimonio. Il 7 luglio prossimo andrà all’altare con l’imprenditore Mario Di Cosmo. A Chi racconta i dettagli dei fiori d’arancio con l'uomo di circa 15 anni più giovane di lei e rivela quale famosa collega le farà da testimone di nozze.

E’ stato Di Cosmo a scriverle sui social, Rosanna però non gli ha risposto. I due poi si sono incontrati per puro caso in un hotel in centro a Roma: è arrivato il primo appuntamento, in un parco giochi. Dopo 8 anni ecco il matrimonio. La Lambertucci era frenata dal terrore di perdere gli affetti più cari. Nel 2014 è scomparso il suo ex marito Alberto Amodei, da cui ha avuto Angelica, giornalista e food blogger

Di Cosmo è legato alla figlia di Rosanna e anche alla nipotina Caterina. “E’ un gigante buono. Solido, concreto, riservato, di poche parole, ma di molti fatti”, sottolinea. Ha solo un difetto: è disordinato. “Faremo una cerimonia religiosa privata in una chiesa dove sono andata a pregare, per molto tempo, nei momenti più difficili. Poi la sera festeggeremo a Palazzo Brancaccio con gli amici di sempre”, racconta.

Ci invitati al matrimonio saranno moltissimi: “Intorno ai trecento”. La Lambertucci svela i testimoni: “Per me un’amica speciale, Eleonora Daniele, assieme al marito Giulio Tassoni, mentre per Mario due amici storici, Roberto ed Enza Bertucci”. La presentatrice parla dell’abito: “Bianco, bello, semplice ed elegante allo stesso tempo. Mi sono affidata a Gabriella Rio”.

I due partiranno in viaggio di nozze subito dopo: “In giro in barca, tra le isole Pontine, per poi arrivare nel posto del cuore di Mario: Procida”.