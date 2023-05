''Fu inaspettato'': Francesca Fagnani rivela come Enrico Mentana le diede a sorpresa il primo bacio sulla bocca

La giornalista 46enne parla del compagno 68enne con cui sta insieme da 11 anni

Francesca Fagnani sulla cover di Vanity Fair posa con i suoi cani, Nina, 4 anni, e Bice, 3, due adorabili Cavalier King. Al settimanale, in una lunga intervista in cui si racconta, la giornalista 46enne, conduttrice di Belve, rivela come Enrico Mentana, suo compagno da 11 anni, le diede a sorpresa il primo bacio sulla bocca. “Fu inaspettato”, confessa.

Si sono conosciuti a Cortina d’Ampezzo, ma hanno cominciato a frequentarsi solo due anni dopo. La Fagnani e il 68enne sono una coppia riservata. Eppure Francesca, stavolta, si lascia andare e sul primo bacio tra loro dice: “Me lo ha dato lui. In ascensore. Salutandomi. Fu inaspettato”.

Di lei spiega di non essere mai “innamorata di me stessa davanti a una telecamera”, glielo hanno insegnato gli anni di lavoro trascorsi con Michele Santoro e Gianni Minoli, suoi maestri. “Infatti mi piacerebbe fare altro dopo Belve”, precisa Francesca. Quando le si domanda cosa, dice: “La sceneggiatrice di serie tv. O documentari. Ho una preparazione molto tecnica. E quando entro in uno studio mi metto a spostare le telecamere”.

Molto meticolosa, ammette: “Io sono una rompicog*ioni”. Ha affrontato il servizio fotografico del giornale, portando i suoi trucchi con sé perché è maniaca dell’igiene: “Ovvio, da sempre, da prima del Covid. Io ho aggiunto solo la mascherina, il resto lo facevo già tutto da sola”. La Fagnani è ipocondriaca: “Sì. L’altra sera ero a cena da amici e mi sono fatta fare una diagnosi da Carlo Verdone per una macchia che avevo in fronte. E’ una caz*ata, ha detto Carlo. ‘Non ti devi mai preoccupare delle macchie rosse, solo di quelle beige o marroni’”.

A Sanremo 2023 è stata molto esigente con le costumiste: “Ma perché mi devi convincere a uscire dal mio personaggio? Io scrivo di criminalità organizzata, non mi ci vedo in minigonna, è una questione di rispetto. Io scollata e con le minigonne proprio non mi ci vedo”. Tra 10 anni si immagina ancora nella Capitale: “Spero a Roma. Ma più del dove, mi preoccupa il come. Perché la cosa importante è pensarmi soddisfatta nel lavoro e nei sentimenti. La noia mi spaventa. Quell’insoddisfazione di fare una cosa solo perché ti ci sei ritrovata. Non voglio impigrirmi e dire vabbè sto bene così. Voglio continuare a cercare una condizione di soddisfazione. Succeda quel che succeda”.