''La separazione da Max Biaggi è stato un trauma per i nostri figli'': Eleonora Pedron parla della sua vita familiare oggi

Eleonora Pedron, 40 anni celebrati con un “festone”, parole sue, a Chi parla della sua vita familiare oggi. L’ex Miss Italia, eletta nel 2002, ammette: “La separazione da Max Biaggi è stato un trauma per i nostri figli”.

Presa da impegni professionali, prossima alla laurea in Psicologia, Eleonora sulla gestione dei due figli avuti col campione di motociclismo, Ines Angelica e Leon Alexandre, di 13 e 12 anni, dice: “Ci sono più cose su cui confrontarsi, dalla scuola ai telefonini. Per fortuna continua a esserci fra me e Max una buona relazione, sempre pensando al bene dei figli. Credo che venga in automatico: se parliamo di persone che mettono gli interessi dei figli al primo posto, non c’è un meccanismo da studiare, una ricetta. Non c’è neanche l’idea di evitare a tutti costi lo scontro. Penso che le emozioni debbano essere manifestate, anche la rabbia: quando si discute è qualcosa che abbiamo dentro e dobbiamo tirare fuori. Capita anche di utilizzare dei modi sbagliati, ma lo si fa, senza esagerare. E’ normale”.

“Poi, però, bisogna fermarsi, riflettere, aspettare un po’ e a quel punto confrontarsi sulle decisioni da prendere. Credo che questo capiti anche a quelli che stanno ancora insieme, come genitori siamo tutti sulla stessa barca. Unica regola, quando si litiga, bisogna stare attenti che i figli non siano spettatori”, aggiunge la Pedron. Poi confida: “Penso che sicuramente per i miei figli sia stato un trauma la separazione, ma la chiave per uscire da quella porta resta sempre la stessa: ritrovare la serenità nei rapporti”.

Dal 2019 la sua vita sentimentale è tornata a essere serena e appagante, grazie a Fabio Troiano, 48 anni. “Con Fabio cerchiamo di trovarci, di incontrarci, andiamo avanti senza troppe pressioni, è una relazione bella, affettuosa, naturale, anche per i miei ragazzi lui è una persona che c’è”, spiega Eleonora.

La Pedron sui due figli e quel che sognano di essere ‘da grandi’ svela: “Ines dice: ‘Voglio fare quello che ha fatto la mia mamma’. Una frase bellissima. Ed è ancora più bello poi che invece Leon non dica: ‘Voglio fare quello che ha fatto mio padre’. Sennò sarei una donna morta... Gioca a basket, gli piacciono i motori, ci mancherebbe, ma non come al papà”. Biaggi non ci è rimasto male, pur sapendo che il ragazzino non desideri essere un pilota: “Neanche lui voleva, è a conoscenza dei rischi del mestiere. In questo ci siamo trovati perfettamente d’accordo e non è raro che capiti. Ci sono delle cose in cui io sono più leggera e lui più severo e viceversa: si è in due anche per questo “.