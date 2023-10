Rottura Sophie Codegoni e Alex Basciano, accusa di tradimento in tv, la replica di lui, il commento della Bruganelli: ecco cos'è successo

La 22enne a Verissimo piange e punta il dito contro l’ex da cui ha avuto 5 mesi fa una bimba

Il 34enne non ci sta: “Saranno ca**i amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro”

La rottura tra Sophie Codegoni e Alex Basciano a soli 5 mesi dalla nascita della loro bambina, Céline Blue, venuta al mondo il 12 maggio scorso, fa rumore. La 22enne in tv, a Verissimo, accusa di tradimento l’ex compagno, lui replica a muso duro sul social. Nella querelle ci mette lo zampino anche Sonia Bruganelli, molto attaccata all’ex tronista di Uomini e Donne, conosciuta mentre era opinionista del GF Vip e la ragazza era al reality. E’ proprio nella Casa di Cinecittà che è iniziata la storia d’amore con l’imprenditore ligure, già padre di Niccolò, avuto dall’ex Clementina Deriu, 7 anni il prossimo 16 novembre.

Sophie davanti alle telecamere piange provata, esausta. “Ho deciso di chiudere la relazione 5 giorni fa, dopo tanti sbagli”, sottolinea. "Già da un mesetto le cose non andavano bene - svela - la nostra crisi parte da quando io scopro una chat ambigua con una sua ex. Di segnalazioni ne ho avute tante, la prima quando ero al nono mese di gravidanza. Lui è molto bravo a raccontare la sua verità. Mi diceva non sei una brava donna, una brava mamma perché tu esci e lasci a casa tua figlia. ma proprio per il bene della nostra famiglia sono andata oltre dicendomi: cambierà”.

"Mi sentivo sbagliata, mi sono annullata e sono convinta che lui non mi abbia mai amata. Questo non è amore”, continua la Codegoni. Poi racconta cosa l’ha fatta decidere di troncare definitivamente.

“Erano già uscite delle foto di lui con una ragazza, gli dico che se vuole sono disposta a ricominciare seriamente. Lui mi risponde ok, poi mi dice: ‘Sono stato a Ibiza per lavoro, sta per uscire una foto con una ragazza nella lounge. E’ una turista inglese che mi ha chiesto informazioni’. Allora io gli ho spiegato che mi sembrava strano e che non mi piaceva mi dicesse le cose solo in queste circostante. Poi mi arrivano tanti messaggi, uno proprio dalla ragazza dell'aeroporto, che mi rivela: ‘Sono la sua ex, abbiamo passato tre giorni a Ibiza’. Ho i video, le foto, lui che le chiede di non postare niente perché la sua ex, che sarei io, è pazza. Le ha pagato i voli, la trattava come se fosse la fidanzata e me come l'amante. Di tutti i tradimenti è il più subdolo”, dice.

“La cosa per me più grave è questa - precisa Sophie - ma ci sono state altre cose come quando ero in sala parto, dilatata di 7 cm e lui mi dice ti mando tua mamma perché ho sonno”. Lei non ha più creduto ai suoi gesti plateali. “Secondo me lui non mi ha mai amato - sottolinea - Non lo voglio più vedere”. Anche sul ricovero di Alex, fa sapere che è stata solo una scusa: “Sono stata chiamata dall’ospedale. Mi hanno detto che a livello medico non aveva niente”. E’ stremata. Ma la cosa non finisce qui.

Anche la produttrice, ex opinionista del GF Vip, dove i due si sono incontrati, ci mette lo zampino...

L’avvocato di Basciano chiede a Verissimo il diritto di replica del suo assistito. Alex è durissimo su Instagram. "Per la cattiveria inaudita e di grande fantasia adottata nei miei confronti e tra l'altro di basso livello per una persona che tra le varie cose ha un comune legame con me, che è la nostra bimba di 5 mesi (da non dimenticare), visto che non ha rispettato lei in primis, con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell'arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni”, sbotta in un post nelle storie.

"Non capisco l'odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria. Appena ci sarà il momento giusto dirò tutta la verità. E lì saranno ca**i amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro - aggiunge il ragazzo - Ps. Da persona innamorata mi prendo le responsabilità perché nessuno è perfetto, ma certe accuse sono calunnie e diffamazioni che non mi appartengono minimamente. Non avrei mai voluto farlo, ma è giusto che tutti sappiano". Promette battaglia.

Intanto la Bruganelli condivide su X un post di un utente, che sembra rivelare il suo pensiero. “Comunque io Basciano lo avevo già sgamato in tempi non sospetti e fui assalita dai fanatici della coppia, ben vi sta ve l’avevo detto”, si legge. E sul web tutti si scatenano. La querelle pare appena iniziata…