Romina Carrisi straripa di gioia durante l'ecografia al sesto mese di gravidanza: guarda

Si commuove e scrive: “Amore grande, il mio piccolo grande cuore che cresce”.

Romina Carrisi sorride emozionata e commossa. E’ piena di una gioia incontenibile durante l’ecografia al sesto mese di gravidanza in cui mostra il piccolo che porta in grembo. La 36enne figlia di Al Bano e Romina Power aspetta il suo primo figlio, un maschietto, dal compagno 52enne Stefano Rastelli, già padre di due ragazze grandi, Emma e Lola, nate dal suo primo matrimonio.

“Amore lui… Grazie alla mia ginecologa, la Dottoressa Stefania Grande e a Mariastella Giorlandino che ogni mese da Artemisia Lab Lancisi mi fanno vedere il mio piccolo grande cuore che cresce”, scrive Romina. Nel breve video che condivide sul social si fa vedere mentre ascolta il battito del bebè.

La Carrisi partorirà a metà gennaio 2024. Ha ufficializzato la gravidanza, tenuta celata a lungo, anche se poi ‘spoilerata’ da Diva e Donna con alcune foto che la mostravano con forme sospette a passeggio per le vie di Roma, a Verissimo. Romina ha confessato: “L’ho scoperto mentre ero in Croazia. Avevo finito di girare lo spettacolo di papà, mi sentivo sempre stanca e quando sono arrivata da mia sorella lei mi ha accompagnata a prendere in test e alla fine ho scoperto di essere incinta”. E ha aggiunto: “Ho chiamato Stefano, lui era in Bangladesh, ed è scoppiato in una risata di gioia. Lo volevamo entrambi, è stato molto desiderato”.

Lei e Stefano stanno insieme da aprile 2022. Col regista in esterna di tanti programmi Rai è iniziato tutto quasi per gioco, la storia, poi, si è fatta seria. I due convivono già da tempo nella casa di Trastevere a Roma di Romina.

“Mi trovo a mio agio con lui, per me è perfetto nelle sue imperfezioni”, ha raccontato Romina. “All’inizio avevo timore di iniziare una storia con un uomo già impegnato, però ho trovato un uomo molto intelligente, capace di poter gestire”, ha spiegato. Ha parlato anche del suo passato: “Mi è capitato di abortire perché volevo creare una famiglia, non volevo essere una mamma single. Mi trovai costretta ad abortire, per me era estremamente importante trovare l'uomo giusto”.

I due stanno insieme da aprile 2022. Lui è già padre di due ragazze grandi, Emma e Lola, nate dal suo primo matrimonio

Romina infine ha assicurato: “Ho aspettato tanti anni per diventare mamma, ma non sono pronta. Ho paura ma ho un sistema di supporto, mia sorella starà con me, mi aiuterà”.