Sabrina Ghio si è sposata in Puglia: cerimonia in Comune e serata di pizzica a Borgo Egnazia

L'ex tronista 37enne ha partorito lo scorso giugno la sua seconda bimba

L'anno scorso proprio in Puglia Carlo Negri le aveva chiesto di sposarlo

Sabrina Ghio si è sposata. La 37enne ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, dopo essere diventata mamma bis lo scorso 7 giugno, il 25 agosto ha sposato il compagno Carlo Negri. Una cerimonia in comune in Puglia e poi la festa nel celebre Borgo Egnazia.

Sabrina Ghio si è sposata in Puglia con il compagno Carlo Negri

Sabrina ha spiegato che i grandi festeggiamenti ci saranno il prossimo sabato, ma dopo le firme in comune la coppia in compagnia di amici e familiari si si è scatenata a ballare la pizzica a Borgo Egnazia. Insieme dal 2018, Carlo e Sabrina, genitori della piccola Mia, sono al settimo cielo. L'ex tronista di Uomini e Donne è già mamma di Penelope, 9 anni, avuta dall’ex marito Federico Manzolli. Recentemente ha raccontato il difficile percorso per riuscire ad avere la sua seconda bambina contrassegnato da interventi e aborti. Proprio in Puglia l’anno scorso Carlo si era inginocchiato chiedendo la mano alla sua compagna.

Cerimonia semplice in Puglia, la grande festa è rimandata a sabato

Sabrina e Carlo con Penelope, la primogenita della Ghio

Ecco le fedi dopo la cerimonia in Comune

Festa a Borgo Egnazia dopo il rito in Comune

Per la cerimonia in comune Sabrina ha scelto un abito corto a tubino bianco, per la sera invece uno lungo a balze dallo stile retrò. Ma la festa non è ancora finita…