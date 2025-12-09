Ilary Blasi porta le figlie Chanel e Isabel dal fidanzato Bastian Muller a Francoforte: foto

Trascorre il weekend lungo dell’Immacolata insieme alla 18enne e all’ultimogenita di 8 anni

Tutti in volo verso la Germania. Ilary Blasi porta le figlie Chanel e Isabel dal fidanzato Bastian Muller a Francoforte. Trascorre il weekend lungo dell’Immacolata insieme alla 18enne e all’ultimogenita di 8 anni. Con loro sono partiti pure il cugino di Francesco Totti, Angelo Marrozzini, che nel momento del crack ha scelto di rimanere accanto alla presentatrice, e la moglie Giorgia Lillo Lori, tra le migliori amiche della 44enne. A completare l’allegra compagnia anche zio Ennio Meloni.

Via social Ilary racconta i giorni spensierati nella famosa cittadina sul fiume Meno, luogo natale del famoso scrittore Johann Wolfgang von Goethe. L’ex Letterina non condivide immagini con Bastian, se non una in gruppo. ma con le sue due ragazze. Unico assente è Cristian, 20 anni, in vacanza in montagna insieme alla fidanzata Melissa Monti.

Scorpacciate di dolci, lunghe passeggiate, visite ai mercatini di Natale e risate sulle giostre. Il ponte a Francoforte porta risate e allegria sui volti della Blasi e delle figlie. La Blasi ormai in Germania è di casa. Da tre anni è legata a Muller ed è con lui che vede il suo futuro. In molti parlano di nozze appena il divorzio da Totti arriverà. Intanto in aula vanno in scena nuovi scontri, come quello che vede indagato l’ex numero 10 della Roma per abbandono di minore insieme all’attuale compagna Noemi Bocchi.

Nei giorni scorsi è venuto fuori il messaggio di Ilary inviato all'ex marito (“Ma sei impazzito a lasciare sola in casa una bambina di 6 anni?”) la sera del 26 maggio del 2023, alle 23.19, depositato agli atti nel corso dell'udienza di opposizione all’archiviazione che i pm sollecitavano. "Il dato certo è che la bambina è stata abbandonata - ha dichiarato all'Adnkronos il legale di Blasi, l'avvocato Fabio Lattanzi - L’altro dato certo è che la moglie del portiere ha mentito dicendo che era in casa. La domanda è: perché ha mentito? Aspettiamo fiduciosi la decisione del giudice". Il gip si è riservato di decidere nei prossimi giorni.