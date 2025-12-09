''Chatto solo con stranieri'': Arisa confessa di aver iniziato a usare le app di incontri

Muove i suoi primi passi nel variegato mondo del dating, alla ricerca del principe azzurro

E’ nuovamente single dopo la fine della relazione con Walter Ricci. Arisa, però, non rinuncia a cercare il suo principe azzurro. La cantante lucana, ospite di Alessandro Cattelan al podcast Supernova, confessa di aver iniziato a usare le app di incontri. “Chatto solo con stranieri”, precisa.

L’artista 43enne non ha alcun timore di svelare i suoi primi passi nel variegato e anche complesso mondo del dating. “Uso le app d'incontri, ma non mi sono ancora incontrata con nessuno”, confida. Ne ha pure una preferita, ”Raya”. “E’ una sorta di Tinder, ma un po' più riservato", spiega Cattelan.

“Le ho utilizzate, ma non mi sono ancora incontrata con nessuno”, racconta. Si è iscritta col suo vero nome, Rosalba Pippa, e la sua foto. “Nessuno pensa che il tuo profilo sia un fake?”, le domanda il conduttore. Arisa dice di no. E rivela le sue perplessità: “Dopo un po' mi scoccio. Chatto più con stranieri e mantenere la conversazione in inglese è difficile”.

La cantante lucana 43enne lo confessa a Supernova, ospite di Alessandro Cattelan

Uno dei suoi contatti l’aveva attirata. “Uno di Copenaghen”, spiega. Ma è andata male, Arisa ne rivela il motivo: “Sono diventata sottona in dieci secondi. Mi piaceva troppo e io ero diventata esagerata, così mi ha lasciata perdere”.