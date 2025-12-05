Seconda luna di miele per Simone Inzaghi e Gaia Lucariello alle Maldive: le foto

L'allenatore e la moglie si sono concessi una vacanza senza figli

La Lucariello ha condiviso foto meravigliose dalle Maldive

Simone Inzaghi e Gaia Lucariello sono volati alle Maldive. L'allenatore 49enne e la moglie, 42 anni, sono partiti senza figli per una vacanza romantica. Ecco gli scatti bellissimi dal paradiso tropicale.

Vacanza di coppia alle Maldive per Inzaghi e la moglie

La coppia, sposata dal 2018 ha due figli Lorenzo, nato nel 2013, e Andrea, giunto nel 2020. Simone è papà anche di Tommaso, 24anni, nato dalla relazione con Alessia Marcuzzi. Attualmente Inzaghi e la moglie vivono in Arabia Saudita a Riyadh dove il 49enne allena la squadra Al Hilal Saudi Club. In una pausa dal campionato si sono regalati una vacanza di coppia.

Eccoli in spiaggia in costume: fisici allenati e sfondi meravigliosi. Simone e Gaia si godono le cene romantiche e i tramonti bellissimi.