Seconda luna di miele per Simone Inzaghi e Gaia Lucariello alle Maldive: le foto

Veronica Langella
5 Dicembre 2025
693
0
Condivisioni
  • L'allenatore e la moglie si sono concessi una vacanza senza figli
  • La Lucariello ha condiviso foto meravigliose dalle Maldive

Simone Inzaghi e Gaia Lucariello sono volati alle Maldive. L'allenatore 49enne e la moglie, 42 anni, sono partiti senza figli per una vacanza romantica. Ecco gli scatti bellissimi dal paradiso tropicale.

Vacanza di coppia alle Maldive per Inzaghi e la moglie

La coppia, sposata dal 2018 ha due figli Lorenzo, nato nel 2013, e Andrea, giunto nel 2020. Simone è papà anche di Tommaso, 24anni, nato dalla relazione con Alessia Marcuzzi. Attualmente Inzaghi e la moglie vivono in Arabia Saudita a Riyadh dove il 49enne allena la squadra Al Hilal Saudi Club. In una pausa dal campionato si sono regalati una vacanza di coppia.

Eccoli in spiaggia in costume: fisici allenati e sfondi meravigliosi. Simone e Gaia si godono le cene romantiche e i tramonti bellissimi.

Gossip.it © 2000 - 2024. Contents, marketing and advertising managed by Mediafun Ltd. Vat: BG205038334. GossipNews, quotidiano di cronaca rosa, gossip, costume e società fondato da Paola Porta. Registrazione tribunale di Napoli n.5246 del 18 ottobre 2001. Registrazione al ROC n.14687 del 2 gennaio 2007. PWD srl, P.Iva: 06523591219. All rights reserved.