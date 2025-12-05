Edoardo Stoppa compie 56 anni e festeggia con un party a Milano organizzato dalla moglie Juliana Moreira: le foto

- L'inviato di Striscia la Notizia ha accolto amici e parenti in un ristorante di sushi
- Sui social ha scritto un lungo messaggio per ringraziare la sua Juliana
Edoardo Stoppa compie 56 anni e festeggia a Milano. L'inviato di 'Striscia la Notizia' ha pubblicato un lungo post su Instagram con le foto della splendida serata organizzata dalla moglie Juliana Moreira.
Il festeggiato ha incontrato amici e parenti in un noto ristorante di sushi a Milano: c'era ovviamente la Moreira e i loro amici tra cui alcuni volti noti come Marica Pellegrinelli, Cecilia Capriotti, Thais Wiggers e Stefano Corti. Una cena elegante e poi balli scatenati con tanto di torta e candeline. Presenti anche i figli di Stoppa e Moreira: Lua Sophie e Sol Gabriel.
Stoppa ha ringraziato tutti in un post social: ''Non amo festeggiare il mio compleanno.
Non amo tutta l’attenzione su di me!!! Mia moglie invece adora i festeggiamenti e…organizzarmi una super festa e’ il suo modo di dimostrarmi quanto mi ama…e allora…una volta in pista…non resta che divertirsi da paura. Grazie amore per lo sbattimento dell’organizzazione, grazie a tutti i nostri amici che sono venuti e hanno contribuito a trasformare il mio compleanno in una serata magica, oltre che super.''