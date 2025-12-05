Edoardo Stoppa compie 56 anni e festeggia con un party a Milano organizzato dalla moglie Juliana Moreira: le foto

L'inviato di Striscia la Notizia ha accolto amici e parenti in un ristorante di sushi

Sui social ha scritto un lungo messaggio per ringraziare la sua Juliana

Edoardo Stoppa compie 56 anni e festeggia a Milano. L'inviato di 'Striscia la Notizia' ha pubblicato un lungo post su Instagram con le foto della splendida serata organizzata dalla moglie Juliana Moreira.

Cena al sushi per il compleanno di Edoardo Stoppa

Il festeggiato ha incontrato amici e parenti in un noto ristorante di sushi a Milano: c'era ovviamente la Moreira e i loro amici tra cui alcuni volti noti come Marica Pellegrinelli, Cecilia Capriotti, Thais Wiggers e Stefano Corti. Una cena elegante e poi balli scatenati con tanto di torta e candeline. Presenti anche i figli di Stoppa e Moreira: Lua Sophie e Sol Gabriel.

Edoardo con la moglie e i figli

Tra gli ospiti anche Marica Pellegrinelli con il compagno

Stoppa ha ringraziato tutti in un post social: ''Non amo festeggiare il mio compleanno.

Non amo tutta l’attenzione su di me!!! Mia moglie invece adora i festeggiamenti e…organizzarmi una super festa e’ il suo modo di dimostrarmi quanto mi ama…e allora…una volta in pista…non resta che divertirsi da paura. Grazie amore per lo sbattimento dell’organizzazione, grazie a tutti i nostri amici che sono venuti e hanno contribuito a trasformare il mio compleanno in una serata magica, oltre che super.''