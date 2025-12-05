''Siamo una bella famiglia allargata'': Laerte Pappalardo sull’ex moglie Lucarelli, i danni permanenti allo stomaco e il rifiuto del Grande Fratello

Il 49enne ha rilasciato una nuova intervista al settimanale “Nuovo”

Ha parlato dei danni permanenti causati dai suoi passati disturbi alimentari

Poi le parole sul rapporto con l’ex moglie Selvaggia Lucarelli e su quello con loro figlio Leon

Laerte Pappalardo ha spiegato che lui e la ex moglie Selvaggia Lucarelli sono, con i rispettivi partner, una bella famiglia allargata.

Il 49enne, volto tv e figlio di Adriano Pappalardo, è stato sposato con la scrittrice e giornalista dal 2004 al 2007. Con lei ha avuto il suo unico figlio, Leon, oggi ventenne.

In una nuova intervista al settimanale diretto da Riccardo Signoretti “Nuovo”, ha fatto sapere che i disturbi alimentari che lo avevano portato a perdere ben venti chili dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi diversi anni fa, gli hanno lasciato dei danni permanenti.

Laerte Pappalardo, 49 anni, con il padre Adriano

Oggi pesa sessantaquattro chili e sta meglio, “anche se ormai lo stomaco è compromesso. Soffrirò per sempre di gastrite, reflusso e scompensi a livello muscolare. Mi è dispiaciuto molto far preoccupare la famiglia e in particolare mio figlio Leon”.

Negli anni bui anche Selvaggia gli è stata vicino: “Sì, ci sentivamo spesso per telefono, perché viviamo in due città diverse (lei a Milano, lui a Roma, ndr)”.

Laerte la segue a “Ballando con le Stelle” e la stima molto: “Sì, certo e la trovo fantastica: è intelligente, arguta, ironica e ha sempre la battuta pronta. Non è una persona costruita, è così come la si vede. Io la conosco bene”.

Anche durante gli anni del loro matrimonio lei aveva le stesse caratteristiche: “Sì, lei è sempre stata ironica. Comunque quando discutevamo ci compensavamo: lei è la Lucarelli, ma io resto pur sempre un Pappalardo, quindi non proprio la persona più mansueta del mondo!”. “Oggi abbiamo un ottimo rapporto, siamo amici e ci vediamo anche con i nostri rispettivi partner. Insomma, siamo una bella famiglia allargata”, ha aggiunto.

Laerte con l'ex moglie Selvaggia Lucarelli e i loro rispettivi partner, a sinistra Lorenzo Biagiarelli, a destra Laura De Gaetano

Recentemente Selvaggia ha raccontato che loro figlio non la cerca mai: “È vero! Leon è un ventenne e ha voglia di indipendenza. Da un anno e mezzo, poi, è andato a convivere con la sua fidanzata Chiara, abita a Milano, ha trovato lavoro come cameriere in un ristorante e non ci cerca mai”.

Laerte ha poi spiegato di non avere voglia di tornare a lavorare in tv e di aver rifiutato diverse offerte: “No, ho rifiutato varie volte il Grande Fratello perché sono imprevedibile e per evitare critiche sui social”. Poi il progetto: “Ora sogno di aprire un bar in riva al mare alle Canarie, dove ho una casa”.

Al suo fianco da 13 anni c’è Laura De Gaetano, di cui è molto innamorato. Sulla possibilità di allargare la famiglia ha detto: “Non so se me la sento di avere un altro figlio. Le nozze, invece, perché no?”.