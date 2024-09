''L'operazione è andata bene, vi ringrazio tutti di cuore'': Sabrina Salerno dopo la rimozione del tumore torna a farsi vedere sui social

La 56enne rassicura i follower: ieri aveva annunciato l’intervento a causa di un nodulo maligno al seno

I medici: “Si trattava di una lesione non palpabile, evidenziata da una mammografia fatta per la prevenzione”

Il suo messaggio nel dare il terribile annuncio era chiaro: “La prevenzione e la diagnosi precoce possono salvarci la vita”. Sabrina Salerno dopo la rimozione del tumore torna a farsi vedere sui social. La showgirl nelle sue storie su Instagram rassicura i follower: “L’operazione è andata bene, vi ringrazio tutti di cuore". Ieri aveva rivelato a tutti l’intervento a causa di un nodulo maligno al seno. E’ ricoverata all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. I medici che si sono presi cura di lei a Vanity Fair fanno sapere: “Si trattava di una lesione non palpabile, evidenziata da una mammografia fatta per la prevenzione”.

“Sto bene, l'operazione è andata bene”, esordisce la Salerno dal letto della sua stanza. “Mi spiace non poter rispondere a tutti, ho anche i social che sono andati in tilt e non vedo più i messaggi. Vorrei ringraziarvi di cuore tutti tutti! Grazie”, prosegue.

“Si trattava di una lesione non palpabile evidenziata ad una mammografia eseguita per prevenzione che ha reso necessario un intervento di quadrantectomia mediante centraggio con biopsia del linfonodo sentinella”, spiega il chirurgo Christian Rizzetto. La quadrantectomia si esegue su un tumore allo stadio iniziale, cosiddetto “in situ” dato che le cellule maligne sono concentrate in una particolare zona. Si asporta la parte malata e si puliscono i margini attorno.

Sabrina, immediatamente dopo l’asportazione nel nodulo maligno, è stata sottoposta anche a un intervento di oncoplastica. “Dopo aver eseguito la quadrantectomia si è provveduto al rimodellamento della ghiandola mammaria per restituirne la forma e riequilibrare i volumi. L'incisione è stata periareolare per rendere la cicatrice non visibile”, chiarisce il chirurgo plastico Giorgio Berna.