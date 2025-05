''Sono stati i miei due grandi amore'': Samantha De Grenet spiega perché è rimasta in contatto con gli ex Leonardo Pieraccioni e Alessandro Benetton

La 54enne si apre sui suoi amori passati: è sposata con Luca Barbato, padre di Brando, 19 anni

Il primo matrimonio con Pierfrancesco Micara è durato solo 8 mesi

Samantha De Grenet parla delle sue relazioni sentimentali a La Volta Buona. A Caterina Balivo spiega perché è rimasta in contatto con gli ex Leonardo Pieraccioni e Alessandro Benetton. “Sono stati due grandi amori”, sottolinea la showgirl.

La 54enne è andata all’altare tre volte, due con lo stesso uomo. Prima ha sposato Pierfrancesco Micara: la loro unione è durata solo otto mesi. Poi Samantha ha avuto relazioni con Leonardo Pieraccioni, Pippo Inzaghi e Alessandro Benetton. E’ stato, però, Luca Barbato a rubarle il cuore, il padre del suo unico figlio, Brando, 19 anni. I due sono andati a nozze nel 2005. Poi si sono separati, ma a poco a poco hanno ritrovato sintonia. Si sono sposati nuovamente nel 2015.

La De Grenet e Luca, quando si sono riavvicinati, inizialmente non hanno detto nulla al figlio. “Non potevamo sbagliare - spiega - Siamo stati bravi ad affrontare la separazione perché Brando è sempre stato la nostra priorità. Non ha conosciuto i nostri rispettivi fidanzati e non ha vissuto grandi litigate, nulla di sconveniente. Aveva tre anni e mezzo quando ci siamo lasciati”.

"Abbiamo ricominciato, ma in maniera molto cauta - racconta Sam - Abbiamo dovuto resettare litigate, gelosie, rancori e dimenticare tante ex. Siamo tornati insieme dopo quattro anni e mezzo, quasi cinque. Lui non aveva vere e proprie fidanzate, ma giri. Io ho avuto due storie, una da cancellare e una con un ragazzo meraviglioso".

Samantha parla quindi degli ex: "Ogni tanto sento Leonardo Pieraccioni perché gli voglio veramente bene. Non conosco sua figlia. Io e Leonardo Pieraccioni o io e Alessandro Benetton abbiamo avuto un rapporto talmente carino che siamo rimasti amici. Sono stati i miei due grandi amori, ma non è che facciamo le vacanze insieme”. Ma c’è un piccolo filo che ancora la lega a loro.