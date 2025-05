''I miei genitori come nonni non possono esserci come vorrei, mi fa soffrire'': Aurora Ramazzotti spiega perché ha preso una tata per il figlio

La 28enne va ospite da Giulia Salemi a Non lo faccio x Moda e si apre su tante cose

Aurora Ramazzotti è l’ospite della nuova puntata del podcast Non lo faccio x Moda. Giulia Salemi la intervista: la 28enne parla di molte cose, si apre anche sul rapporto col futuro marito, Goffredo Cerza, dopo l’arrivo del Cesare, che lo scorso 30 marzo ha compiuto 2 anni. “Cerchiamo di tenere viva una parte della nostra vita che è solo nostra”, svela. Poi spiega perché ha preso una tata per il figlio. "I miei genitori come nonni non possono esserci come vorrei, mi fa soffrire", confessa.

“La gravidanza è stato un periodo tedioso, all'inizio non bene, poi bene, e di nuovo malissimo. Anche a livello psicologico. La gravidanza è stata annunciata non da me ,prima ancora che avessi avuto il tempo di comunicarlo alle mie amicizie, e questo ha creato problemi all’interno. E poi stavo male fisicamente e quindi non riuscivo a godermela. Poi c'erano molte cose che prima dell'arrivo del bambino non giravano e poi invece tutto è cambiato, forse perché sono cambiata io e tutto si è riallineato", confida Aury.

Sui cambiamenti fisici prima e dopo la cicogna l’influencer e conduttrice dice: "Ho attraversato molte fasi, ma sono arrivata alla gravidanza con una consapevolezza di me diversa. Ho vissuto anche una fase in cui ero compulsiva nel dover avere tutto sotto controllo, anche lo sport e l'alimentazione. Poi un anno prima di rimanere incinta ho deciso di smettere e di provare ad accettarmi e quando è arrivata la gravidanza ero tranquilla e menomale perché il mio corpo è cambiato tanto”.

Dopo il parto, la Ramazzotti è caduta in una “terra di mezzo”: "Una sensazione che accomuna tante donne tra l'ossessione per quello che hai creato e dunque la gioia e il senso di colpa anche per andare a fare una doccia. Anche il coinvolgimento della famiglia: tutte cose che non sai come andranno. Questo fino al sesto mese e poi mi sono assestata e ho iniziato a viverla molto, molto bene, ma sempre dormendo poco".

Cerza è sempre stato accanto a lei. Sono una coppia da 9 anni. "Goffredo è un papà fantastico, ma devo dire che lo sapevo altrimenti non mi sarei imbarcata in questa avventura - commenta Aurora - Fa tutto, fa anche di più, continua a essere la persona che era a essere nella coppia, cioè razionale, organizzativa, ma ha acquisito una nuova luce e mi ha mostrato quanto si possa cambiare per un bambino”.

La ragazza aggiunge: "Noi dopo tutti questi anni siamo ancora complici, noi prima di tutto siamo amici abbiamo molte cose di cui parlare, ci divertiamo molto e cerchiamo di tenere viva una parte della nostra vita che è solo nostra. Non ci riusciamo sempre, anche per il bambino, ma ci proviamo tutti e due. E il lavoro di squadra da quando è arrivato il bambino è migliorato molto".

Poi sui suoi genitori, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, svela: “Come nonni sono molto affettuosi, Cesare ruba il cuore di tutti devo dirlo... Loro lo amano. Non sono dei nonni classici, per ovvi motivi, entrambi lavorano moltissimo, anche loro hanno dei figli e ora sono cresciuti ma sono ancora piccoli. A me questa cosa un po' pesa, è ovvio. E’ il cambio che devi fare: io mi affido a loro tantissimo e loro ci sono sempre per me, però non possono esserci come io vorrei. Non è che è una cosa che io reputo sbagliata, la riconosco, mi fa soffrire, però non è una cosa volontaria è così e basta. E semplicemente mi sono organizzata: abbiamo preso una tata da quando Cesare è piccolissimo, così il bambino si abitua alla sua presenza e anche la mamma”.