Samantha De Grenet: 'Ritocchini? Qualche punturina me la sono fatta anche io'

Samantha De Grenet parla dei ritocchini in tv. Ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”, la showgirl, attrice e modella 49enne ammette: “Qualche punturina me la sono fatta anche io”. La bella mora corregge la presentatrice che, annunciando un sul filmato del 2000, la elogia per essere sempre stata se stessa con il passare del tempo, senza ricorrere come altre alla chirurgia estetica.

“Lei non si vuole rivedere - dice Caterina Balivo anticipando un filmato con protagonista Samantha De Grenet - Eppure è l’unica che non si è ritoccata, non si è rifatta niente!”. “Aspetta - replica pronta l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi - Qualche punturina me la sono fatta anche io… Però non mi sono stravolta”.

Caterina Balivo la guarda scettica, quasi non ci crede. Samantha De Grenet spiega: “Qualche punturina di idratazione profonda, vitamine”. “Beh, quello non è rifarsi, non è un lifting”, controbatte la conduttrice Rai. “Però poi sembra che uno non si rifà niente e che dici le bugie come Pinocchio… No”, chiarisce la De Grenet. Per concludere sottolinea: “Possiamo invecchiare dolcemente e lentamente”. Il pubblico in studio applaude con molto calore apprezzando la sua estrema sincerità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/11/2019.