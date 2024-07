''Sono sconvolta dal vostro affetto, piango ogni tre secondi'': Giulia Salemi torna a farsi vedere dopo l’annuncio della gravidanza

La 31enne è incinta: aspetta il primo figlio dal compagno Pierpaolo Pretelli

Per il 33enne è la seconda volta: ha già un bambino di 7 anni dall’ex Romero

Giulia ha fatto sapere che gli ormoni la stanno portando a emozionarsi di continuo

Giulia Salemi è al settimo cielo e non smette di piangere: la gravidanza le sta sconvolgendo la vita in tanti modi.

La 31enne alla fine della scorsa settimana ha annunciato di essere incinta e di aspettare il primo figlio dal compagno Pierpaolo Pretelli, 33 anni, conosciuto al GF Vip 5.

Se per lui si tratta della seconda cicogna - ha già un figlio, Leonardo, avuto 7 anni fa con l’ex Ariadna Romero - per lei è la prima volta.

Nelle Instagram Stories è apparsa, nel weekend, per la prima volta dopo la condivisione della lieta novella.

Ha affermato nella clip: “Prima Storia da mamma dichiarata. Mi fa veramente strano usare l’appellativo mamma. Proprio la parola incinta, non riesco ancora a dirla. Sono molto felice. Volevo ringraziare tutti quanti, sto cercando di recuperare da due giorni, tutti i messaggi ovunque, sia quelli che ci hanno scritto privatamente su Whatsapp, sia sotto al post, sia in direct, su tutti i social… sono sconvolta”.

Giulia Salemi, 31 anni, torna a parlare nelle Instagram Stories dopo l'annuncio della gravidanza

“Non immaginavo neanche che fosse così tanta la mole di amore, di dolcezza, di felicità sincera, come se fosse una cosa vostra. Sono molto emozionata, ho un mix di sensazioni contrastanti, penso che siano gli ormoni, è normale. Ogni tre secondi piango. Già ero una piagnucolona, quindi non vi dico adesso… Datemi un po’ di tempo per assestarmi”, ha aggiunto.

“Quando sono felice di averlo finalmente detto, non potete capire. Uno perché ovviamente sono al settimo cielo. E due perché io non so dire le bugie e non so mantenere i segreti e in queste settimane persone mi hanno chiesto se ero incinta e io (ho risposto, ndr) ‘no’”, ha continuato.

Per lei si tratta del primo figlio

“Ovviamente abbiamo aspettato prima di comunicarlo di accertarci che fosse tutto ok. E poi sapete che io sono una persona estremamente scaramantica, quindi abbiamo aspettato fino all’ultimo per comunicarlo ai nostri cari e poi fare l’annuncio a voi”, ha sottolineato.

“Però in generale finalmente posso chiedere consigli perché sono in tilt, perché voglio sapere tutto… come cambierà la vita in generale”, ha detto.

Giulia ora si commuove 'ogni tre secondi', più di prima

“Inizia ufficialmente il capitolo più bello della mia vita, anche per Pierpaolo anche se lui è già papà, per lui è la seconda volta, il suo secondo capitolo più bello. Sono molto fortunata perché lui essendo papà, ha già esperienza ed è un papà super amorevole, dolce, premuroso, attento, pazienze e quindi mi sento un po’ più serena ad affrontare questo viaggio con lui”, ha spiegato.

“Sono impaurita ve l’ho già detto ma perché questo è un po’ il mio carattere quindi farò di tutto per essere una brava mamma”, ha concluso.