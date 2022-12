Selvaggia Lucarelli su Milly Carlucci: ''A Ballando non faccio parte del cast da proteggere''

La giornalista intervistata dal Corriere della Sera ne ha per tutti, a partire dai colleghi giurati dello show

Quest’anno è stata la regina delle polemiche nel talent di Rai1

Selvaggia Lucarelli in una nuova intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’ è tornata a parlare dei suoi colleghi giurati di ‘Ballando con le Stelle’ senza risparmiare bordate e accuse. La giornalista 48enne ha anche spiegato di pensare che Milly Carlucci non l’abbia mai difesa perché lei, a differenza di altri, non fa parte del cast “da proteggere” dello show di Rai1.

Selvaggia Lucarelli, 48 anni, ha lanciato bordate a tutti nella nuova intervista al Corriere

Quando le è stato chiesto chi l’abbia delusa di più, ha risposto: “Mariotto perché - pur nella sua non linearità e nella sua eccentricità - ci siamo sempre rispettati, forse in quanto anime indipendenti nel programma. Quest' anno l'ho trovato invece sgarbato e allineato. Mi ha deluso Fabio (Canino, ndr) perché ci conosciamo da anni, in qualche momento mi aspettavo più solidarietà. E poi l'impianto generale del programma: tutti molto generosi anche con concorrenti poco dotati nel ballo e inspiegabilmente ostili solo con me e Lorenzo (Biagiarelli, il suo fidanzato, ndr)”.

Sui motivi che non hanno portato Milly Carlucci a difenderla quando è stata sotto tiro di tutto il resto del gruppo, Selvaggia ha affermato: “Dopo un po' che lavoravo a Ballando ho capito che lì sono considerata un utile errore nella matrice, ma non parte del cast da proteggere. Mi dispiace perché io invece ho sempre giocato dalla parte del programma, mi spendo molto e non ho paura di inimicarmi il pubblico, cosa di cui chi fa tv nazionalpopolare ha il terrore”.

Tutta la giuria di Ballando con le Stelle, oltre a Matano e Milly Carlucci

Quando le è stato chiesto perché Carolyn Smith sembra avercela con lei, ha replicato: “Forse perché è salviniana? No dai, lo è, ma non penso sia un problema politico. Prima che arrivassi a Ballando era una donna tra 4 uomini, regina incontrastata del programma. Arrivo io e mi prendo il mio spazio, non l'ha mai accettato”.

Poi su Zazzaroni: “Ivan mi ha chiesto scusa, almeno con lui vorrei mantenere un buon rapporto, anche se è un clamoroso democristiano”.

Selvaggia insieme al fidanzato Lorenzo Biagiarelli

Infine Selvaggia ha ammesso che avere il fidanzato Lorenzo Biagiarelli nel cast della trasmissione come concorrente è stato un errore: “Sì, lo è stato. Gli amici che si occupano di tv mi avevano sconsigliata, mi dicevano che era una trappola, che era un modo per indebolirmi e attaccarmi. Sono stata ingenua, mi sono fidata. E comunque era difficile prevedere quel livore”.