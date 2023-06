Selvaggia Lucarelli prende in giro Barbara d'Urso per l'intervista ai funerali di Berlusconi: ecco perché

La 48enne demolisce la conduttrice 66enne per alcune sue dichiarazioni

Selvaggia Lucarelli non gliela lascia passare neppure stavolta. La giornalista, scrittrice e opinionista 48enne prende in giro Barbara d’Urso per un’intervista rilasciata ai funerali di Silvio Berlusconi. Carmelita racconta davanti alle telecamere: “Mi chiamò e mi disse: ‘Sei stata bravissima come al solito’”. La giornalista la punge, demolendola, per le sue dichiarazioni.

La d’Urso, in abito nero e occhiali a coprire lo sguardo sempre black, dopo la cerimonia funebre si ferma a parlare con i giornalisti. Le viene chiesto di ricordare un aneddoto riguardante Berlusconi tra i tanti collezionati nei decenni trascorsi a Mediaset.

Lei decide di parlare di quello risalente a quando conduceva Live - Non è la d’Urso. “Io lo chiamavo Silvio, lui mi chiamava Barbara visto che mi conosceva da quando era piccolina - dice la presentatrice - Mi chiamano la mattina dopo e mi dicono: 'Signora D'Urso il presidente vuole parlare con lei'. Io dico: 'Silvio che c'è? Non ti è piaciuto quello che abbiamo fatto?'. Ma lui è sempre stato molto carino professionalmente nei miei confronti e mi disse: 'Sei stata bravissima come sempre, la più brava di tutte. Però secondo me, guarda, come ti sei vestita ieri sera con il completo tipo Chanel e i capelli sciolti... Secondo me stavi meglio nel promo dove avevi la treccia e l'abito lungo, io per una prima serata di Canale 5 mi vestirei così’".

Selvaggia impietosa riprende il video in cui si vede Carmelita che parla e commenta: “Ma parliamo di me e del fatto che pensasse che sono la più brava di tutte”. Per la Lucarelli la d’Urso con le sue parole si mette ancora una volta al centro dei riflettori, anche in un’occasione in cui non dovrebbe.

Poi, riferendosi al look della conduttrice, quello indossato nella puntata di Live - Non è la d’Urso e criticato da Berlusconi, rincara la dose: "Solidarietà al poro Cerioni che le ha ideato quel look Chanel di Tor Pignattara e si sente demolire così”.