Stupore per l'assenza di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli al funerale di Berlusconi: ecco perché non c’erano

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ieri non sono partiti per Milano. Impossibile non notare con stupore l’assenza dei due al funerale di Silvio Berlusconi. Il conduttore, che ieri, 14 giugno, ha compiuto 62 anni, e l’ex moglie 49enne sono rimasti a Roma. Sul social il perché del loro forfait lo spiega la produttrice, ex opinionista del GF Vip.

Tutti si sono domandati perché Paolo e Sonia non fossero al Duomo insieme alla grande folla di personaggi tv, politici, sportivi. La loro è un’assenza ‘giustificata'. Bonolis e la Bruganelli erano impegnati con le registrazioni della nuova edizione di Ciao Darwin. Non gli è stato possibile rimandare.

La Bruganelli nelle sue IG Stories mostra un maxi schermo che proietta in diretta tv il funerale di Stato del Presidente di Mediaset. E’ in un enorme studio televisivo, c’è anche il pubblico lì. Lei e l’ormai ex marito, con tutto il resto dello staff, tecnici e cast, sono impegnati nelle riprese del programma. “E’ l'unico modo per essere lì”, scrive, accompagnando le sue parole con un cuore nero, un simbolo di lutto per la morte del Cavaliere.

Le voci maligne erano già partite assordanti. Paolo, che festeggia il compleanno spegnendo solo una candelina sulla torta, e la donna che gli è stata accanto 25 anni, però, tramite social le mettono immediatamente a tacere. Non hanno privilegiato il lavoro: a volte è impossibile interrompere una produzione, dato che ci sono termini e scadenze da rispettare.