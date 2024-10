La 50enne nella sua newsletter parla dei suoi rapporti pure con gli altri della giuria

Stando alle sue parole, gli equilibri cambiamo di anno in anno: non c'è una regola

Non sono tutte rose e fiori tra loro e questo si era capito da tempo. Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter svela con quale giudice di Ballando con le Stelle aveva litigato in passato. “Non gli ho parlato per un anno”, confessa. La persona che indica è Fabio Canino, con cui la 50enne, evidentemente, aveva avuto un contrasto, anche se non spiega la causa dell’attrito.

''Non gli ho rivolto parola per un anno'': Selvaggia Lucarelli svela con quale collega giudice di 'Ballando' aveva litigato

La blogger, scrittrice e opinionista chiarisce che gli equilibri interni con gli altri membri della giuria del dancing show di Milly Carlucci su Rai1 mutano di anno in anno. Poi aggiunge: “A Canino non ho rivolto la parola per un anno (ora sì)”. Ora tra di loro è tutto risolto.

Selvaggia parla anche della Smith, con cui i rapporti sono stati altalenanti, a seconda della stagione del programma: "Con Carolyn ci siamo elegantemente detestate, in altre amate (quest'anno per esempio)".

E' con Fabio Canino che aveva 'rotto'. La 50enne nella sua newsletter parla dei suoi rapporti pure con gli altri della giuria

Poi c’è Guillermo Mariotto: “Siamo talvolta su pianeti diversi, in altri anni ci divertiamo insieme ai confini del bullismo”. La Lucarelli su Zazzaroni e Matano spiega: “Con Ivan invece ci siamo sempre voluti bene. Con Alberto abbiamo imparato a conoscerci e a rispettarci, con affetto”.