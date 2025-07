Soleil Sorge riprende pian piano in mano la sua vita dopo la dolorosa morte di mamma Wendy Kay: aperitivo e cena a Roma con il caro amico, guarda

Dopo una lunga assenza dai social, torna a farsi vedere insieme ad Antonello Lauretti

Se n’è andata il 15 giugno scorso dopo una lunga battaglia contro il tumore, la figlia, che l’adorava, ha annunciato la sua scomparsa sui social, poi si è presa una pausa da tutto. “Scusate se non rispondo, tornerò quando sono pronta”, ha fatto sapere. Soleil Sorge, sul web anche Soleil Stasi, riprende pian piano in mano la sua vita dopo la dolorosa morte di mamma Wendy Kay. A Roma si regala un aperitivo e una successiva cena con un caro amico al Bulgari Hotel.

L’ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne nel 2016, protagonista della sesta edizione del GF Vip e nel 2019 dell’Isola dei Famosi, cerca di farsi forza. Per lei qualche ora di svago insieme ad Antonello Lauretti, a cui è legata da profonda stima e amicizia da molto tempo. E’ il noto pr a condividere nelle sue IG Stories alcune immagini che lo ritraggono insieme alla 30enne. Per entrambi look dai toni chiari, quasi fossero in pendant.

Nel 2020 Soleil aveva partecipato a Pechino Express proprio con Wendy: le due erano state eliminate nella settima puntata. La madre era da sempre la donna che più l’ispirava e a cui voleva un bene infinito. La ragazza le era sempre rimasta accanto, sin dalla scoperta del cancro al seno, nel 2007. La Kay sembrava essere guarita, ma nel 2012 era arrivata la recidiva. Nel 2022 poi per la Kay una diagnosi terribile: tumore alle ossa con interessamento della colonna vertebrale, legato alle precedenti patologie mammarie. Wendy non ce l’ha fatta.

Soleil cerca di riprendersi e gioca, ma il dolore per la perdita è ancora forte

La Sorge nel lungo post dedicato alla mamma aveva scritto: “Vi chiedo gentilmente di rispettare il mio silenzio e questo spazio che necessito per guarire, senza parole ma con il cuore che batte ancora per lei, per noi. Il tempo non guarisce, ma aiuta a trasformare il dolore in memoria”. Ora, molto lentamente, prova a guardare avanti, lo fa accanto a chi le vuole davvero bene.