La produttrice 50enne li fa vedere tutti: per un periodo è stata fissata con quelli Chanel

La più cara? Gardénia Eau de Parfum, la boccetta da 200 ml costa 405 euro

Sonia Bruganelli per la prima volta fa una diretta social a mezzanotte. E’ un esperimento per vedere quanti follower si collegano: stupita capisce subito che sono in tanti quelli che non si perdono ‘l’evento’. Tra le tante domande che le arrivano, ce n’è una che la stuzzica: “Che profumo usi solitamente?”. Così, anche se all’inizio è un po’ restia, alla fine mostra a tutti la sua costosissima collezione di fragranze firmate e svela: “Ho tanti profumi diversi, mi piace cambiare”.

''Ho tanti profumi diversi, mi piace cambiare'': Sonia Bruganelli mostra la sua costosissima collezione di fragranze firmate

La 50enne esordisce, rispondendo al quesito arrivato: “Allora, se volete vi faccio vedere la scatola dei profumi, però poi mi dovete difendere voi, perché io adesso faccio vedere la scatola di profumi e poi domani su tutta una serie di siti, magari… Magari no, eh! Magari sono una pazza mitomane… Però a occhio e croce, se vi faccio vedere i miei profumi, domani diranno: ‘La Bruganelli è piena di profumi!’. Ma sti caz*i, a mezzanotte si può dire ‘sti caz*i’? Vi faccio vedere”.

Sonia si avvia verso la ‘postazione' della sua stanza dove tiene le fragranze. “Io non uso un profumo - spiega - Io uso i profumi, nel senso ho un po’ di profumi diversi”. Fa vedere le boccette: “Questo ad esempio è un vecchi Chanel, questo un Narciso Rodriguez, questo un altro Chanel, il Gardénia. Vabbè; ci stanno varie cose, diciamo che c’è stato un periodo in cui mi ero fissata con tutti i Chanel, volevo prendermi tutti i profumi di Chanel”.

La produttrice si sposta ancora verso l’angolo toilette e chiarisce: “In realtà questi sono quelli che uso di più: uno e due. Quindi questi sono i miei profumi: non ho un profumo, mi piace cambiare”. Il concetto che invece appartiene a molti, quello di avere un ‘odore proprio’, quello a cui legarsi per anni e anni, non le appartiene.

Nella scatola che fa vedere ci sono sicuramente più di una decina di boccette: i profumi Chanel partono da un costo di circa 200 euro, fino ad arrivare al Gardénia Eau de Parfum, la boccetta da 200 ml costa 405 euro. Molto più contenuti, ad esempio, quelli di un Narciso Rodriguez.