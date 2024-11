Gigi D'Alessio pubblica la prima foto con la compagna Denise ed entrambi i loro due figli piccoli: guarda

Lei il 19 novembre compie 32 anni, il cantante 57enne la celebra così

Gigi D’Alessio celebra il compleanno della donna che ama, che il 19 novembre ha compiuto 32 anni. Il cantante 57enne pubblica la prima foto con la compagna Denise ed entrambi i loro due figli piccoli: nello scatto, fatto al ristorante, ci sono Francesco, 2 anni, e Ginevra, venuta al mondo il 7 luglio scorso e ha solo 4 mesi e mezzo. Lei gli ha dato nuovamente grande stabilità sentimentale. “Amore mio sorridi sempre!!!!! Buon compleanno amore. Auguri amore mio”, scrive.

Piovono ‘like’ sul social. I volti sereni e gioiosi della coppia conquistano i follower, come pure i due bimbi che i due hanno messo al mondo. Gigi ha ironizzato spesso sulla sua voglia di essere circondato da una numerosa prole: è anche padre di Claudio, imprenditore classe 1986, Ilaria, nata nel 1992, e Luca, in arte LDA, venuto al mondo nel 2003, i tre figli avuti dall’ex moglie Carmela Barbato, e Andrea, 14 anni, avuto da Anna Tatangelo. Non è tutto: è nonno di quattro nipoti, tre sono le figlie del primogenito Claudio, Noemi, Sofia e Giselle, nate nel 2007, 2020 e 2021. Joseluì invece è il bimbo messo al mondo da Ilaria lo scorso 15 maggio.

La Esposito è la donna per lui. Di Denise in passato aveva detto: “Sono molto felice della mia vita con Denise, perché a differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire. Lei è molto felice della sua vita ed è molto restia a incontrare giornalisti e fotografi. E’ molto riservata ed essendo io un uomo di spettacolo e un artista, apprezzo molto questa riservatezza e questo non voler apparire là dove magari altri l'hanno voluto”. Per lei è tornato a vivere nella loro Napoli.