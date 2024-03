''Erano con due scooter, hanno urtato lo specchietto'': Sonia Bruganelli rivela com'è stata rapinata dell'orologio da 50mila euro

Non le è stato rubato un Rolex, ma il suo amatissimo Audemars Piguet con ghiera con brillanti

Sonia Bruganelli confessa la paura provata lo scorso weekend a Roma Nord, vicino casa. A Chi la 50enne rivela com'è stata rapinata dell'orologio da circa 50mila euro. Non le è stato rubato un Rolex, come inizialmente riportato dai media, ma il suo amatissimo Audemars Piguet con ghiera con brillanti. Sul social più volte aveva condiviso foto in cui lo si poteva ammirare al suo polso. “Erano con due scooter, hanno urtato lo specchietto”, racconta parlando dei malviventi.

“Sono ancora scossa, è successo tutto in una frazione di secondo: io ero in auto, loro con due scooter e hanno urtato lo specchietto. Credevo si fossero fatti male e invece mi hanno preso il braccio, strattonato e in pochi istanti rubato l’orologio”, svela Sonia al settimanale. E aggiunge: “Ho avuto paura, per fortuna in macchina non c’erano i miei figli”.

La Bruganelli ha immediatamente denunciato il furto, si è recata dalle forze dell’ordine accompagnata dall’ex marito, Paolo Bonolis. Secondo gli inquirenti i ladri avevano pianificato tutto da tempo, aspettandola vicino la sua abitazione.

Come racconta il giornale in edicola, questo tipo di rapina è nota come il “furto dello specchietto": una persona al volante della sua auto viene colta di sorpresa. Un primo motorino si avvicina con due persone a bordo, quella che sta dietro chiude lo specchietto della macchina. Il guidatore dell’autovettura si ferma, pensando a un incidente: nel momento in cui abbassa il finestrino o scende dal veicolo, arriva il secondo scooter in copra che prende il braccio della vittima e strappa l’orologio o un gioiello di valore dal polso.

Sonia la prende alla fine con ironia e conclude: “Rimaniamo con i piedi per terra, le cose gravi della vita per fortuna sono altre”.