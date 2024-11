Sonia Bruganelli toglie per sbaglio il filtro durante la diretta Instagram e scherza con i follower: ''Ma che non me lo dite?''

La produttrice 50enne non si allarma, nonostante ‘nature’ si vedano di più le sue imperfezioni

Dimostra ancora una volta che l’aspetto fisico per lei non è sicuramente al primo posto…

Non si fa problemi, anzi. Il video lo salva anche sul social. Sonia Bruganelli non si abbatte affatto: la 50enne toglie per sbaglio il filtro durante la diretta Instagram. Nonostante ‘nature’ siano più evidenti le rughette e qualche macchia sull’epidermide, lei scherza coi follower collegati: “Ma non me lo dite?”. Poi ci ride su, dimostrando ancora una volta che l’aspetto fisico per lei non è certo al primo posto della lista. Le cose che contano maggiormente nella sua scala di priorità sono altre: cuore, ironia, intelligenza e del sano sarcasmo.

Occhi azzurri, che le illuminano il volto, sorriso sempre evidente, soprattutto quando ha accanto i suoi affetti più cari, come il figlio Davide, Sonia grazie a Ballando ha perso anche qualche chilo: è in ottima forma. Dopo la separazione da Paolo Bonolis, decisa da lei, si sarebbe legata ad Angelo Madonia, anche se sul rapporto non si apre molto.

Spesso criticata al dancing show dai giurati, Selvaggia Lucarelli in primis, la produttrice replica e guadagna in simpatia: sul suo account le arrivano tanti complimenti. “Sono stanchissima e non sono truccata, si vedono di più le rughe”, dice ai fan. “Io volevo mettere un filtro in cui si vedono meno”, sottolinea, provandone vari. Finalmente trova quello che le pare vada meglio, ma poi erroneamente lo toglie, in pochi istanti se ne accorge…

L'ex moglie di Bonolis ci ride su

“Ma che io ho tolto il filtro?! E non me lo dite? Mannaggia!”, esclama Sonia. Ride. I follower non se ne preoccupano. “Sei bellissima e affascinante”, le chiariscono. “Troppo bona”, le fa sapere qualcuno. Lei ringrazia. Al dancing show sta cercando di fare vedere maggiormente se stessa. Lo fa presente ancora una volta. Tutto il resto è noia. Acqua e sapone si sente acciaccata, ma col morale alto: lei non molla mai.