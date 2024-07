''Sono entrato in camera e li ho visti'': Pupo racconta di quanto trovò sua madre a letto con l’amante

Il cantante 68enne aveva appena 12 anni quandò assistette alla scena

Poi raccontò tutto a suo padre e successe un ‘casino’

Pupo ha raccontato di quella volta che trovò sua madre a letto con un uomo che non era suo padre.

Il cantante, vero nome Enzo Ghinazzi, ha spiegato cosa accadde a ‘Il Corriere della Sera’. Aveva appena 12 anni.

“Sono entrato in camera, li ho visti e me ne sono andato. Ci ho scritto su una canzone, non è mai uscita”, ha detto al quotidiano.

Il 68enne all’iniziò pensò male del genitore: “La colpa di come sono sentimentalmente è sua. Tradì papà con un paio di uomini, non di più. Da grande ho capito, perdonato. Lui era il postino del paese, giocava d’azzardo e faceva mancare i soldi alla famiglia, non era facile stargli accanto”.

Pupo, 68 anni, ha raccontato di quella volta che trovò sua madre a letto con l'amante: aveva solo 12 anni

Raccontò al padre quello che aveva visto: “Successe un casino, però non si sono mai lasciati. Le cose brutte non so tenerle dentro. Anche a dei miei amici ho riferito di aver visto le loro mogli con altri. Non posso tacere, bisogna avvisare, è terribile essere ingannati così”.

Lui vorrebbe sapere se dovesse capitargli una cosa del genere: “Certo. Io invece sorpresi la mia fidanzata a letto con un’altra donna, quando ero già famoso”.

Durante la chiacchierata con il giornale, Ghinazzi ha parlato anche del suo problema con il gioco d’azzardo: “Dal vizio non esci mai davvero. Ora sono ‘in sonno’, non gioco da anni, una sofferenza pazzesca”.

Gli è stato chiesto se abbia davvero bruciato 130 milioni di lire in 3 secondi: “Sì, nel 1983 a Saint Vincent, a chemin de fer”.

Non sa quanto abbia perso in tutto: “Ma solo di cene per gli amici ho speso 3 milioni di euro”.

Nella sua vita ha perso moltissimo denaro: “Anche per colpa di investimenti sbagliati. Ho guadagnato tanto nella vita, me lo potevo permettere. Magari da fuori non si percepisce, però sono tra i dieci cantanti italiani più popolari all’estero”.